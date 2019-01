Antes de volver a dirigir en México, operaron a Diego Maradona y quedó internado

Diego Armando Maradona fue operado este sábado por la noche en la Clínica Olivos de una hernia umbilical. La intervención, que duró alrededor de una hora, fue exitosa y permanecerá internado hasta completar la recuperación.

La cirugía había sido programada hace una semana cuando Diego se realizó en el mismo sanatorio estudios de rutina para presentar el apto médico que requieren en el fútbol mexicano y así poder retomar sus funciones como entrenador de Dorados de Sinaloa.

Durante esos exámenes, los médicos consideraron que lo mejor para Maradona sería operarse cuanto antes y así frenar el sangrado estomacal que le generaba molestias cotidianas.

Esta dolencia tenía su origen en un bypass gástrico que el 10 se realizó en Colombia en 2005. Por problemas en la intervención, Diego sufrió una hernia umbilical que, con el paso del tiempo, le produjo el sangrado en el estómago.

El sábado Diego llegó minutos antes de las 19 a la Clínica Olivos acompañado por sus hermanas. También estuvo Verónica Ojeda, su ex pareja y madre de Diego Fernando, con quien en los últimos días retomó una relación fluída que enciende los rumores de reconciliación.

La intervención comenzó minutos después de las 20 y culminó una hora más tarde como estaba previsto, sin inconvenientes. Se espera que el domingo a la tarde ya pueda recibir el alta y así retomar su trabajo.

Lo esperan en Sinaloa para volver a dirigir a Dorados, que en la primera fecha del torneo Clausura del Ascenso MX (perdió 1-0 ante Celaya) fue dirigido por el argentino José María Martínez, el ex entrenador de Flandria que se suma al cuerpo técnico como asistente de Diego.

El miércoles (a las 22 de Argentina) será el segundo compromiso del año para El Gran Pez, frente a Querétaro -conjunto de la máxima categoría- por la Copa MX. ¿Estará Diego?

En los últimos años, Maradona vivió varias internaciones. La más grave se dio en 2004 cuando fue hospitalizado en la Clínica Suizo Argentina de Buenos Aires. Diego se recuperó de un cuadro de hipertensión y de insuficiencia respiratoria por la que tuvieron que conectarlo a un respirador artificial y estuvo en observación durante 11 días.

La semana pasada el país se sorprendió al enterarse del ingreso de Diego a la Clínica Olivos y se dispararon versiones diversas sobre su estado. Pero enseguida salió al cruce el propio Maradona con su particular impronta tras recibir el alta médica: “Fui a hacerme resonancias. Los boludos son como las hormigas, están en todos lados. No pasó nada. El amor no cambia: todos me desearon lo mejor”, aseguró.

Pensando en lo que viene, Maradona recibió una propuesta de Evo Morales para convertirse en el entrenador de la selección boliviana de fútbol, aunque acaba de renovar contrato con Dorados por seis meses y tiene como objetivo conseguir el ascenso a la máxima categoría en México.

