Nacional de Baby: se juega la primera jornada

Llegó la hora de la acción, tras la jornada inaugural desarrollada en cancha de Barrio Cabrera este domingo se juega la primera fecha en las 11 sedes del torneo.

La programación será la siguiente:

Zona 1 - LOS ALBOS (mas infó click acá)

21:00 hs: Flecha del Plata vs Granaderos Castelar

PARTIDO RECREATIVO

22:30 hs Dep. Josefina vs Olimpic Huerta Grande

23:20 hs Flecha del Plata vs Los Albos

Zona 2 - EL FAISÁN (mas infó click acá)

21 hs Lomas de San Martín vs Sociedad Sportiva Devoto

PARTIDO RECREATIVO

22:30 hs DMD Freyre vs Unión y Fraternidad

23:20 hs Lomas de San Martín vs El Faisán

Zona 3 - 2 DE ABRIL (mas infó click acá)

21 hs CRAR FC La Rioja "B" vs Defensores de Iturraspe

PARTIDO RECREATIVO

22:30 hs Inf. Xeneize vs LN Alem

23:20 hs CRAR FC La Rioja "B" vs 2 de Abril

Zona 4 -BARRIO JARDÍN (mas infó click acá)

21 hs Racing de Córdoba vs Alianza

PARTIDO RECREATIVO

22:30 hs Tarzanito vs Amigos de Ituzaingó

23:20 hs Racing vs Barrio Jardín

Zona 5 - BARRIO CABRERA (mas infó click acá)

21 hs Gral. Savio 2007 vs Juv. Unida Villa San José

PARTIDO RECREATIVO

22:30 hs Estrella del Sur vs Sp. Villa Ibáñez

23:20 hs Gral. Savio 2007 vs Barrio Cabrera

Zona 6 - TIRO Y GIMNASIA (mas infó click acá)

21 hs Sagrado FC vs Sp. Santa Clara

PARTIDO RECREATIVO

22:30 hs Gral. Savio vs Liniers

23:20 hs Sagrado Fútbol Club vs Tiro y Gimnasia

21 hs CRAR FC La Rioja "A" vs 9 de Julio de Freyre

PARTIDO RECREATIVO

22:30 hs Deportivo Oeste vs Independiente Olavarría

23:20 hs CRAR FC La Rioja "A" vs Deportivo Norte

Zona 8 - DEP. SEBASTIÁN (mas infó click acá)

21 hs Villa Bonich vs Soc. Altos de Chipión

PARTIDO RECREATIVO

22:30 hs Deportivo El Trébol vs Liga Juvenil

23:20 hs Villa Bonich vs Dep. Sebastián

Zona 9 - CD RIVER (mas infó click acá)

21 hs 20-21 vs Florida de Clucellas

PARTIDO RECREATIVO

22:30 hs Defensores de Frontera vs Seleccionado 2007

23:20 hs 20-21 vs Centro Deportivo River

Zona 10 - BELGRANO (mas infó click acá)

21:00 hs Viña Los Laureles (Chile) vs Sp. La Playosa

PARTIDO RECREATIVO

22:30 hs La Hidráulica vs Argentinos del Norte (Tucumán)

23:20 hs Viña Los Laureles (Chile) vs Belgrano

Zona 11 - LOS ANDES (mas infó click acá)

21 hs Esc. Patricio Mekis (Chile) vs Esc. de Fútbol Nuevas Estrellas (La Rioja)

PARTIDO RECREATIVO

22:30 hs Antártida Argentina vs Esc. Futuros Ídolos Albiazules

23:20 hs Esc. Patricio Mekis (Chile) vs Los Andes