Mujeres Unidas: “El movimiento feminista rompió con lo establecido y no se va a detener”

El escritor, músico, conductor de radio e intelectual Alejando Dolina definió al feminismo de la siguiente manera: "El único movimiento que marcha en la dirección del cambio, en estos días, es el de las mujeres. La única lucha antisistémica es esta, todas las demás tienen su Bolsonaro, su librecambismo, su monarquía, su intolerancia. Pero esta marcha claro que es un cambio ante un sistema paternalista muy rígido. La otra cosa es que habrá que acostumbrarse”.

A modo de balance, El Periódico dialogó con Verónica Bessone, Carla Ghisolfi y Alejandra Rocca, tres referentes de la agrupación Mujeres Unidas San Francisco que dejaron sus sensaciones sobre los hechos que marcaron el año y que tuvieron como protagonistas a las mujeres.

“Este movimiento que irrumpió en Argentina con el #Niunamenos realmente incomodó, las mujeres tomaron la palabra y no se callaron más. Es un movimiento que rompió con lo establecido y que no se va a detener”, coincidieron las mujeres.

¿Qué conclusiones pudieron sacar desde Mujeres Unidas de lo que dejó el 2018?

Alejandra: Para el movimiento feminista local nos dejó mucha unión entre nosotras, cada vez se fueron acercando más mujeres, no sólo a las manifestaciones sino mostrando su apoyo a través de mensajes y nos fuimos visibilizando positivamente. Un montón de compañeras integrantes de los colectivos de diversidades sexuales con las cuales identificamos al mismo enemigo, que es el patriarcado en sí, el que nos está oprimiendo hace miles de años. Entonces por eso nos fuimos uniendo y organizándonos un poco más. En definitiva, se sumaron más “compañeres” y la visibilización fue mayor con muchísimas más personas que le pusimos el cuerpo en las manifestaciones.







¿Notaron cambios en la sociedad a raíz de sus reclamos?

Carla: Cuando nos involucramos en esta lucha comenzamos a observar los micromachismos de la vida cotidiana y las compañeras también logran identificar muchísimas situaciones de discriminación, de desigualdad entre hombres y mujeres y entre la comunidad de diversidades sexuales. Ese cambio a nivel individual hace que podamos identificar que a veces reproducimos muchas acciones que tienen mucho de machismo y eso nos ha permitido a todas ir haciendo deconstrucciones para poder hacer pequeñas modificaciones tanto a nivel cotidiano como de la organización. Vemos que las compañeras más pequeñas vienen con otras ideas, propuestas y eso es sumamente alentador y son cambios que sí se ven.

¿Qué opinan de que chicas y adolescentes se hayan sumado con tanta fuerza a las manifestaciones?

Verónica: Creo que tiene que ver con la época que se fue viviendo, en donde se habilitó la discusión política y la participación de los jóvenes y esto es una consecuencia de eso. Es muy esperanzador, muestra que hay un futuro con estas chicas y a nosotras nos pone muy contentas. Muchas ni siquiera pueden votar y ya participan de marchas y tienen sus grupos y participan activamente de debates, eso es fundamental. Esto es algo que no va a parar nunca más.

Después de un intenso año de lucha en la búsqueda de la despenalización del aborto, ¿cómo se sigue?

Verónica: Ya estamos preparando este año 2019, hay fechas estipuladas, vamos siguiendo el cronograma de la lucha feminista nacional, con las manifestaciones del 8 de marzo, el 3 de junio, el 25 de noviembre y lo que va surgiendo en el camino, el Mujeres Unidas se ha ido acoplando a distintas luchas sociales que pasan en San Francisco. Además estamos conectando con grupos de mujeres de la región, tenemos ganas de armar algún encuentro regional con agrupaciones feministas de Arroyito, San Jorge, Morteros, entre otras.

Alejandra: La lucha del aborto transversalizó todas las otras luchas, es un derecho imprescindible, en este momento que se visualizó, se consiguió esa despenalización social, se logró que se hable de aborto y por más de que este año no tenga estado parlamentario va a continuar en la lucha feminista.







Se sucedieron escraches a nivel nacional y local también, ¿por qué se llega a esta situación?

Verónica: Desde siempre el movimiento viene realizando escraches, pero todo tomó mayor dimensión tras el caso de Thelma Fardín y Darthés. Lo que creemos del escrache es que cuando la Justicia no toma partido o lo hace a favor del macho, del violador, y duda de la palabra de la mujer, no queda otra que salir a escrachar. Entonces cuando el movimiento feminista hace estos escraches no son improvisados, llevan su tiempo de análisis y de debate dentro de la organización. Con respecto al escrache al trabajador de la Municipalidad, nosotros les creemos a las mujeres que se han acercado al Mujeres Unidas y manifestaron esta situación. Ellas están acompañadas por abogados y nosotras estamos dando una respuesta a la necesidad de la mujer.