¿Cómo prevenir los golpes de calor en mascotas?

El verano es la época en que los dueños de perros deben prestarle mayor atención a sus mascotas para prevenir que sufran de golpes de calor. En este punto, hay que tener en cuenta que hay razas más propensas a sufrirlos que otros y que una atención veterinaria a tiempo puede ser fundamental.

Ayelén Mattio, médica veterinaria, brindó una serie de consejos y explicó que es muy importante que aquellos perros que viven en el patio tengan sombra, es decir, un lugar donde resguardarse del sol directo, así como también agua fresca, limpia y abundante, más de todo si el animal es viejito o de una raza braquiocefálica (los famosos ñatos) a los que hay que darles cuidados especiales porque son muy propensos a los golpes de calor.

Mattio manifestó que el golpe de calor ya puede identificarse desde las primeras etapas: “Lo vas a encontrar jadeando mucho, ya que es su principal manera de eliminar el calor. Si está en una etapa más avanzada puede que lo encuentres mucho más decaído, lo que significa que es una urgencia y necesita atención veterinaria inmediatamente”.

¿Es recomendable bañarlos y cortarles el pelo?

La profesional aclaró que hay veterinarios que recomiendan cortar el pelo como hay otros que no. “Mi opinión personal es que si es un perro que tiene la posibilidad de estar tanto adentro como afuera no va a tener un daño en la piel si lo rasuramos. Hay un mito con las razas que tienen el pelo muy largo. Si es un perro que por ahí va a estar expuesto al sol muchas horas, ahí hay que considerar raparlo pero no entero ni al ras”, afirmó.

En cuanto a si es necesario bañarlos, aseguró que sí, siempre dependiendo de la vida que lleve el perro; es decir que si disfrutan de paseos o si son perros que pasan tiempo en el exterior de la casa, hay que bañarlos con más frecuencia. Además, en los días de mucho calor hay que mojarles la cabeza o las orejas, para ayudar a bajar la temperatura corporal”, detalló.

Cuidado con los paseos

Mattio aseguró que “es muy importante” tener ciertos cuidados en los paseos. “Los perros están expuestos directamente a las altas temperaturas. Hay que tener en cuenta que no esté muy caliente el piso. Hay que apoyar la mano y tocar, porque a veces baja el sol y el asfalto sigue estando caliente. Si quema no hay que sacarlo. O sacarlos a plazas o lugares donde haya césped, y no se les dañen sus almohadillas, porque muchas veces les puede producir hasta sangrado.

Razas más sensibles

La profesional explicó que las razas más propensas a sufrir golpes de calor son las braquiocefálicas o “los perros ñatos”. “Están muy de moda los pugs o carlino, los bull dog francés. Esas son razas muy predispuestas a los golpes de calor. También los perros que tienen obesidad o problemas cardíacos, los perros viejos que ya no regulan bien la temperatura son perros propensos a los golpes de calor”, comentó.

Pronóstico

Por último, se refirió al pronóstico que tiene un animal que está padeciendo un golpe de calor. “Depende de la fase en que lo encuentres. Si de repente te comunicás enseguida con el veterinario una de las recomendaciones que te puede dar es que lo bañes, o que mojes al perro con agua fría hasta recibir la atención veterinaria. Es una urgencia, puede tener un pronóstico grave si no es atendido rápidamente”, apuntó.