El radicalismo sale a la calle

Este sábado, desde las 16, el precandidato a intendente por la Unión Cívica Radical Cristian Canalis junto a su equipo recorrerán barrio Jardín para charlar con los vecinos acerca de sus necesidades.

En ese sentido Canalis manifestó: “El radicalismo no se toma vacaciones, vamos a salir a caminar y a escuchar a los vecinos. Mañana vamos a estar en barrio Jardín, no es un lugar específico sino recorriendo, haciendo puerta a puerta recorriendo los hogares que podamos, viendo cuáles son las inquietudes, las prioridades, yo siempre digo que el orden de prioridades del vecino no es el de los políticos, por eso me parece que hace falta escuchar a los vecinos”.

El precandidato a intendente explicó que son dos los reclamos más escuchados de los vecinos: “Uno de los planteos más importantes que hay es que San Francisco no es ajena a la crisis de seguridad que hay en el país y la otra es la cuestión económica, la gente está muy preocupada por las tarifas, preocupada por el impacto de los impuestos”.

Por último, Canalis opinó: “Nos tenemos que sentar todos, autoridades municipales, Centro Empresarial y de Servicios, vecinos e instituciones, porque una de las cuestiones que nosotros planteamos es qué San Francisco queremos en los próximos años, no a corto plazo y tener la miopía política de creer que sabemos todo o que una persona va a resolver los problemas que hoy tiene la ciudad”.