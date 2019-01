Gracias a vecinos de barrio Hospital, la mamá de Joaquín Andreggen pudo recuperar su moto

La mamá de Joaquín Andreggen Actis (11), Paola Actis, que sufrió el robo de su motocicleta mientras repartía combos de pastas para recaudar fondos para realizarle estudios a su hijo, pudo recuperar su motovehículo gracias a unos vecinos que, enterados del caso, le compraron al presunto ladrón dicho rodado el cual que estaba siendo ofrecido en barrio Hospital.

La mujer se vio gratamente sorprendida por la actitud desinteresada de estos vecinos que no quisieron dinero a cambio porque conocían su historia y lo que estaba haciendo al momento de sufrir el robo.

"Se la ofrecieron a una familia trabajadora de barrio Hospital, que había visto la publicación que hice en Facebook apenas sucedió el robo. Identificaron la moto y la compraron", le dijo Paola a El Periódico.

"Me la devolvieron y solo me pidieron que siga ayudando a mi hijo, no me quisieron decir su apellido y aceptar algo de dinero por el que ellos gastaron”, dijo emocionada la mujer. “Lloramos todos en casa porque era nuestra única movilidad y por los problemas de mi hijo todavía la estamos pagando”, aseguró.

El robo

El hecho se registró en la tarde del jueves en calle 5 al 100 de Acapulco, mientras Paola entregaba un combo de pastas a una mujer cuando fue sorprendida por el malhechor. “Me bajé a entregar el paquete, y cuando pongo la llave en la moto me habla mi amiga y en eso viene uno caminando que me empuja y sale con mi moto. Tenía la caja con las pastas que me faltaban entregar”, había relatado.