Le robaron la moto y pide ayuda para recuperarla

"La dejé con traba bien al frente de la puerta, salí y ya no estaba, si me demoré quince minutos es mucho", explicó la víctima del robo. El hecho ocurrió anoche en barrio Sarmiento.

Una mujer fue víctima, este jueves por la noche, del robo de su motocicleta en barrio Sarmiento.

Según contó, cerca de las 21 dejó la moto estacionada con traba volante frente a su casa, sobre bulevar Sáenz Peña al 900, y cuando salió, quince minutos después, ya no estaba. "La dejé con traba bien al frente de la puerta, salí y ya no estaba, si me demoré quince minutos es mucho", explicó.

La motocicleta robada es una Motomel Blitz 110 cc azul.

"La quería cambiar, pero me dijeron 'si te ven con una Honda te la roban en la calle', así que iba a seguir con esta, que la saqué ayer del taller porque andaba mal, y asimismo me la robaron", lamentó.

La mujer ofrece recompensa por encontrarla. Para aportar información se puede llamar al teléfono (03564) 15644266.