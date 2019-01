La empujaron para robarle la moto y pide ayuda desesperada para recuperarla

Paola Actis, mamá de Joaquín Andreggen Actis (11)-un menor de nuestra ciudad que padece por distintas afecciones de salud-, sufrió el robo de su motocicleta cuando un ladrón la empujó violentamente de arriba del vehículo para robársela, en barrio Acapulco de Josefina. La mujer estaba repartiendo combos de pastas para recolectar dinero para unos estudios que debe realizarse su hijo en los próximos días. Paola pide desesperadamente la ayuda de la comunidad ya que la motocicleta es el único medio de transporte que posee la familia.

El hecho se registró esta tarde en calle 5 al 100 de Acapulco, mientras Paola entregaba un combo de pastas a una mujer cuando fue sorprendida por el malhechor. “Me bajé a entregar el paquete, y cuando pongo la llave en la moto me habla mi amiga y en eso viene uno caminando que me empuja y sale con mi moto. Tenía la caja con las pastas que me faltaban entregar”, relató la víctima a El Periódico.

Se trata de una motocicleta Corven Energy 110 color roja, patente A069FFA.

Un vecino la auxilió para perseguir al ladrón que finalmente escapó. “Era nuestra única movilidad y por los problemas de mi hijo todavía la estamos pagando”, dijo angustiada.

La mujer radicó la denuncia en el Destacamento policial de barrio Acapulco y pide la colaboración de la comunidad para recuperarla. Por información comunicarse al 3564 57-2570.