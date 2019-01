Gisela Berger contó que recibió amenazas de Daniel Scioli y habló de violencia física

La ex modelo sostuvo que el político la maltrató y que le pidió que no se meta con su apellido.

Gisela Berger rompió el silencio y salió al aire por América para referirse a su relación con Daniel Scioli.

La modelo eligió el noticiero matutino Buenos Días América para dar detalles de los padecimientos que sufrió cuando estaba junto al ex gobernador de Buenos Aires. Lo hizo luego de denunciarlo fuertemente el miércoles en Twitter: "Daniel Scioli, dice que va por el brazo (a Europa)... mientras la gente se muere de hambre. ¡MIENTE! Vacaciones en Courchevel, Francia. ¿Dónde esta la plata del país?".

"Estoy pasando un momento horroroso, perdí la voz por los nervios", fue lo primero que dijo apenas la saludó Antonio Laje, conductor del envío. Y de inmediato aseguró: "Hasta acá llegué. No me interesa más estar al lado de una persona que lo único que hace es hacerme sufrir".

Luego, tras recordar que "él salió en su momento a decir que era el papá feliz cuando a mí me había pedido un aborto", volvió a hablar de amenazas.

"Me amenazaron en el viaje. Desde hace un tiempo me vienen pidiendo cosas, que yo me comporte de tal manera para la campaña. Y son cosas que no comparto, y no me van a obligar. Entonces en un momento la cosa se empezó a poner más tensa", reveló.

"La verdad que tengo miedo. No es que me dijeron onda que me van a matar, pero cuando me amenazan me dicen cosas como que 'no te metas más con el apellido Scioli'", detalló.

"El es político y todo el tiempo tiene cosas que hacer, pero yo no me voy a quedar callada porque él tenga ahora lo que sea...", agregó, en alusión a su candidatura presidencial para las elecciones de este año.

Por otro lado, sostuvo que ahora empezó a ver cosas que no le gustaron y que antes, cuando estaba enamorada, no las veía. "Me pidieron que no hable. Me da lástima, porque es el papá de mi beba. Y es la persona que yo quiero, que yo amé", explicó.

Scioli y Berger en octubre de 2018, en el bautismo de su hija Francesca.

"Yo cuando estaba con él embarazada, después tuve la beba, tuvimos algunos momentos en el que yo le decía que esta relación no va, que nos teníamos que separar. Y él me decía 'ok, separate vos'. Me dejaba con la nena en mi casa. Por un mes no volvía. Y me decía 'yo no me separo, nena'", recordó.

"Te puedo decir que la violencia psíquica que tuvo conmigo me hizo pasarla pésimo. Lo único que hizo cuando tuve la beba fue salir conmigo cuando salí de la clínica. Los que pasaron las noches conmigos fueron mis padres. Él fue cuando la beba nació y cuando tuvimos que salir de la clínica", contó.

Entonces le volvieron a preguntar si sufrió violencia física. Y allí ella volvió a hacer silencio. "Hubo malos tratos, obviamente. Pero no voy a seguir hablando, porque para contar tengo muchísimo. Me callé porque él me hizo callar durante todo este tiempo. ¿Si me pegó? Tuvo malos tratos conmigo", sentenció.

