Por la crisis, Staff cerró sus puertas

Después de diez años el boliche Staff, ubicado en pleno centro de la ciudad, cerró sus puertas, empujado por la crisis económica por la que transita el país y afectado, en parte, por la ordenanza que regula el horario de ingreso a locales bailables.

Darío Larravide, propietario, se refirió a la decisión y manifestó: "El 31 de diciembre fue la última noche. No hubo un solo motivo. Con la crisis económica y social del año pasado, cada vez se hace más difícil para mí y la gente, que no tiene plata para salir a bancar. Se fue dando un poco de todo. Y al final del año pasado, la ordenanza municipal fue la gota que rebalsó el vaso. Eso llevó a que no sirviera como negocio y cuando un negocio ya no sirve hay que dar un paso al costado y buscar otro tipo de negocio".

Larravide explicó que les fue muy difícil ir afrontando el pago del alquiler y de los servicios. "Lo tengo alquilado desde hace 10 años, se fue incrementando el alquiler y cada vez se hizo más complicado de pagar", comentó.

Ordenanza

En tanto, sobre la ordenanza comentó: "La gente no se acostumbra, no es parejo para todos. Los bares como no están dentro de Espectáculos Públicos los regula Comercio e Industria. No tienen horarios. Entonces una persona que terminó de trabajar, se fue a su casa, y no llegó a las 2.30 pero tiene ganas de salir no puede ir a mi negocio pero puede ir a un bar".

Y agregó: "Iba gente, antes de la ordenanza venía trabajando bien, yo sin la ordenanza podría haber seguido trabajando, no ganando como antes pero podría haber trabajando bien. Pero la gente llega y se queda menos tiempo, no le gusta estar 4 o 5 horas en un mismo lugar. De esta forma uno llega, entra, y si no encuentra a las personas que quiere encontrar no puede hacer nada".

Otros comercios que dirán adiós

Días atrás se conocía que otros comercios de muchos años en el rubro como Calzados Pinocho o Distribuidora Joe también cerrarán sus locales por diversos motivos.