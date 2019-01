Cosquín Rock 2019: la grilla completa y precio de entradas

Ya está la grilla del Cosquín Rock 2019, que se realizará el sábado 9 y domingo 10 de febrero, aunque esta vez no coincidirá con el fin de semana de carnaval ya que en esta oportunidad caerá en marzo.

En cuanto a las novedades, por primera vez se montarán dos escenarios principales (Norte y Sur) con igual protagonismo y ya no habrá escenarios temáticos. Si se propondrá uno "alternativo" que tendrá a los Auténticos Decadentes ambos días con el formato que realizaron para el especial de MTV. Además, en ese espacio se sumarán artistas de rap y de la vertiente pop de la nueva generación. Además, reincidirán los escenarios Córdoba X, La Casita del Blues y el hangar se teñirá de negro con bandas de heavy metal.

Sorpresas y ausentes

El regreso del Pato Fontanet con Don Osvaldo, la presencia de una banda internacional de peso como los españoles Ska-P y la inclusión de tres DJs reconocidos (Nick Warren, Eli & Fur y Knowbru) en el cierre de uno de los escenarios centrales son tres de los puntos para destacar de la grilla. La gran ausencia es sin dudas Charly García, ya que muchos esperaban su retorno y hasta él mismo lo mencionó en uno de sus shows de este año en Córdoba. Otra banda que no estarán de las consideradas convocantes es La Beriso.

DIA 1 (Sábado 9 de febrero)

Escenario Norte

Las Pelotas

Skay y Los Fakires

Las Pastillas del Abuelo

No Te Va Gustar

La Vela Puerca

Guasones

Pier

Luceros el Ojo Daltónico

Machingón (Mx)

No Tiene La Vaca (Mx)

Escenario Sur

Nick Warren/ Eli & Fur / Knowbru

Babasónicos

Los Espíritus

El Mató a un Policía Motorizado

El Kuelgue

Usted Señalemelo

Izal (España)

Louta

Turf

La Pegatina (España)

Telescopios

Escenario Alternativo

Auténticos Decadentes (MTV Unplugged Fiesta Nacional)

Lit Killah

Ingravidos Squad

FMS (Freestyle Master Series)

T&K

Acru

Tink

Tata

Córdoba X

De La Gran Piñata Aura

Fiesta Cuetillo (Bolivia)

Pvlso

La Que Faltaba

Massacre

4 Al Hilo

Los Ustedes

Manjar

Jinetes

Pre - San Luis

Pre - Rafaela

Pre - Córdoba

Pre - Villa María

Pre - Río IV

Lena Estás Oculta

Hangar del Metal

O' Connor

Horcas

S7N

Plan 4

Habeas Pornus

Hammer

Coya

Eterna Agonía

Drenaje

Sygma

La Casita del Blues

Jimmy Rip and The Trip

Don Vilanova Botafogo

Alapar

Los Mentidores

Marcia Blues

Viejo Motor y Amigos

The Dapper Dan Band

DIA 2 (Domingo 10 de febrero)

Escenario Norte

Ska-P

Ciro y Los Persas

Attaque 77

Carajo

Eruca Sativa

Cuatro Pesos de Propina (Uruguay)

El Plan de la Mariposa

Científicos Del Palo

Literal

Escenario Sur

Nonpalidece

Zona Ganjah

Dancing Mood

La 25

Don Osvaldo

Ojos Locos

Los Gardelitos

La Mississippi

Diamante Eléctrico (Colombia)

Etcétera (Uruguay)

Escenario Alternativo

Indios

Miss Bolivia

Perras On The Beach

Auténticos Decadentes (MTV Unplugged Fiesta Nacional)

Emanero

Orion XL

Wos

Soy Rada and The Colibriquis

Bimoud

Dakillah

Victoria Bernardi

Córdoba X

Aura

Santa Kim

Smoke Sellers

Frenéticos

Boom Boom Kid

Juan Terrenal

QBQTQ

Inercia

Canibal Army

Vorsoto

Pre - Buenos Aires

Pre - Chaco

Pre - Córdoba

Pre - San Francisco

Fisurado y Paranoico con mi Sombra Persecuta

Hangar del Metal

A.N.I.M.A.L.

Tren Loco

Los Antiguos

Deny

Coverheads

Kiss My Ass

Led Ladies "Tributo A Led Zeppelin"

Cirse

GTX

Cobra Sarli

La Casita del Blues

Chris Cain "Blues Guitar Master"

Debora Dixon & Patan Vidal Walking Blues

Ettiene Nadine & Toyo Con Ivan Singh Band

César Valdomir & The Blue Midnight

Lorena Gómez and The Mojo Boogie’s

Ale Rojas Monticelli & The Soul Hunters

Entradas

Después de agotarse las dos primeras etapas de preventa de abonos ("manijeros" y "caravaneros"), ahora continúa la etapa 3 denominada "pogueros". El precio para las dos jornadas es de $2800. Las entradas individuales para cada día arrancan en $1600 y luego irán aumentando su valor con el correr de las semanas. La venta se realiza a través de edenentradas.com.ar y sus puntos de venta.