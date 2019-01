Nacional de Baby: Los Andes inaugurará nuevas cabinas de transmisión

Los Andes también será sede de la 43ª edición del Nacional de Baby Fútbol, la institución ubicada en calle 9 de Septiembre e Ingenieros recibirá a la Zona 11 y la comisión directiva ya tiene todo preparado para la acción.

"Estamos tratando de poner todo a punto, de darle los últimos retoques que nos quedan en la cancha. Trabajamos hasta tarde, el domingo nos corrió la lluvia, pero le estamos dando a full. Prácticamente está todo listo, vamos a inaugurar las cabinas que era un anhelo de hace años y esperamos que salga todo bien y que la gente que concurra al estadio se vaya conforme con las instalaciones", contó Diego Aponte.

"Estuvimos pintando postes, arcos, bancos, un poco de todo. El día sábado cortamos el césped, aunque vamos a tener que cortar de nuevo por la lluvia. Habíamos enchampado las áreas, pero las vamos a tener que hacer de nuevo porque el calor que hizo y el sol fuerte las quemó", indicó.

La institución inaugurará las nuevas cabinas de transmisión.



"Nos quedan mínimos detalles que pueden ir surgiendo en el día, pero el grueso del trabajo ya está hecho. Esperamos que llegue el sábado para traer a los chicos de Chile que son los chicos que alojamos", dijo Aponte.

Trabaja la comisión

"Este año es la comisión la que trabaja en el club, no van a trabajar los papás. Antes trabajaban los papás de la categoría del Nacional y a la hora que jugaban sus hijos cambiábamos de turno con la comisión, pero este año decidimos que los padres no trabajen y lo haga solo la comisión", señaló.







Que el barrio banque

Los Andes espera que la gente del barrio se acerque al club para alentar a los chicos y disfrutar de una noche de fútbol. "En nuestra sede este año no tenemos equipos de baby, tenemos a Antártida y a la escuelita de Talleres. Estamos con un poco de incertidumbre con la convocatoria, no es lo mismo tener a un equipo de baby. Antártida es un club grande de la ciudad, pero no sabemos cuanta gente traerá al Nacional", comentó Aponte.