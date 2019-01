Casero defendió a Juan Darthés y culpó a los padres de Thelma Fardin

El humorista Alfredo Casero fue entrevistado por el periodista de espectáculos Ángel de Brito en su ciclo de Eltrece Los ángeles de la mañana. En la entrevista, además de su vida laboral y la situación del país, Casero habló sobre la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés y defendió al acusado.

Sin que se le pregunte al respecto, Casero dio su opinión sobre la denuncia y sostuvo: "Yo no mandaría a mi hija sola a Nicaragua ", en referencia a la gira que la actriz realizó como integrante del elenco de Patito feo, en 2009 y cuando tenía 16 años.

El exintegrante del ciclo cómico Cha Cha Cha sostuvo, además: "acusar a una persona de un delito tan nefasto es casi tan grave como una violación". Luego arremetió contra el feminismo por "la violencia" de sus contenidos y pedidos.



Posteriormente, Casero indicó ser amigo de la familia de la actriz Calu Rivero, quien fue la primera en acusar de abuso a Darthés. "La quiero mucho a Calu, conozco a su familia, a su mamá, su papá. Somos amigos. Pero creo que tenemos que tener cuidado siempre de no caer en inequidades. Porque ya tenemos bastantes inequidades. Inequidades de que no haya justicia. Yo no estoy hablando a favor de nadie, pero cuando cualquier cosa se convierte en una militancia pierde profundamente lo humano. Y estás hablando de cosas humanas profundas que le pegan a todo el mundo", sostuvo polémico.