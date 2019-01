De entrenador a "paramédico": auxilió a un hombre que sufría de convulsiones

Un joven profesor de Baby Fútbol, Fabricio Escovedo, se convirtió este mediodía en una especie de "paramédico" al tener que asistir a un hombre que se encontraba convulsionando en la vía pública.

Lo hizo, contó, junto a una pareja que había llegado antes al lugar, y gracias a los conocimientos recibidos por parte de UCEMED en una capacitación para entrenadores de la Liga de Baby Fútbol.

"Gracias a Dios el Baby Fútbol te da esta posibilidad de hacer el curso gratuito", recalcó.

Sobre lo sucedido, contó: "Al hombre lo encuentra una pareja justo frente a una casa por López y Planes. Me acerqué a auxiliarlo, había estado convulsionando. Ante estas cosas lo primero que te dicen es que tenés que tomar calma, hablarles todo el tiempo, preguntarles su nombre y esas cosas. Él estaba perdido, inconsciente, y logramos contenerlo hasta que llegó la Policía y el servicio médico, que hay que destacar que actuaron rápidamente. Colaboré con ellos durante el transcurso, porque el hombre se puso muy nervioso. Ya cuando entró en sí pudimos saber que estaba medicado porque le daban convulsiones. Acompañé a un policía en la ambulancia para trasladarlo al hospital, ya que él entró en un estado de nervios y no se lo podía tener, y ellos pidieron si los podía ayudar, luego me trajeron a mi domicilio".

Escovedo comentó que tras dejarlo en el hospital no supo nada más sobre su estado de salud: "Solo me gustaría saber cómo se encuentra, cuando me trajo la Policía ya estaba bien, pero no supe más nada".

Por último, manifestó que le dijeron que el hombre quería comunicarse con él para agradecerle la ayuda. "No hace falta agradecer nada, todos debemos aprender estas cosas, es tan sencillo, puede salvar vidas y enseñarte a cómo actuar ante estas situaciones", concluyó.