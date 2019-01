Ratificaron la preventiva para el presunto homicida de Olocco

La Jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cristina Fortunato, prorrogó sin plazo la detención de Mauro Sebastián "Chechu" Ibarra (31), el único imputado por el homicidio de Omar Olocco, ocurrido en barrio Acapulco de Josefina el domingo 9 de diciembre pasado, según indica Diario La Opinión.

Fue en el marco de una audiencia de medidas cautelares llevada a cabo en la mañana del viernes tras escuchar los argumentos de la fiscal del caso, Lorena Korakis.

En la audiencia, indica el medio rafaelino, estuvieron los padres de la víctima, que pidieron la continuidad de la prisión del imputado, así como que se individualice al conductor de la moto que acompañaba a Ibarra el el momento del hecho.

El medio indica que Korakis logró, en los quince días que transcurrieron desde que la magistrada decretó la primera preventiva, incorporar más evidencia a la ya aportada. A la vez, se realizó el reconocimiento en rueda de personas en el que el testigo principal del suceso, que manejaba la moto en la que se movilizaba la víctima fatal, reconoció al imputado.

El hecho

El hecho se produjo alrededor de las 3 de la madrugada del domingo 9 de diciembre sobre Ruta Nacional 19 y las calles 3 y 5 del barrio Acapulco de Josefina.

Olocco y otro joven circulaban en una motocicleta cuando fueron abordados por dos sujetos que intentaron detenerles la marcha, presuntamente con fines de robo.

Aparentemente tras acelerar para intentar escapar y evitar el robo, Olocco recibió un disparo en la cabeza y murió en el acto. Por el hecho fue detenido el imputado y otro sujeto, aunque este último recuperó luego la libertad.

"Encuentren al otro"

Afirma el medio rafaelino que en la audiencia de revisión de prisión preventiva para el imputado estuvieron presentes los padres de Omar Olocco, en joven asesinado, y ambos hicieron uso de la palabra.

En ese punto, habló la madre de Olocco y dijo, de acuerdo a la fuente, que su asesino no le había dado ninguna oportunidad. "Le disparó por la espalda", señaló la mujer. Y agregó: "Omar era una persona espectacular. Nosotros con mi marido nos separamos de común acuerdo y mantenemos una muy buena relación sobre todo por nuestros hijos. Y con esto nos arruinaron la vida en un abrir y cerrar de ojos. Yo ahora lo que quiero es que aparezca el otro. Cuando le dispararon a mi hijo iban dos en la otra moto y ese que no apareció todavía es tan culpable como el que lo mató".

Más adelante la mujer indicó que el hombre que iba con su hijo en la moto no reconoció al asesino por ninguna foto. "Cuando terminó de declarar él dijo que de la cara del que disparó no se iba a olvidar por el resto su vida y lo describió tal cual como es a este sujeto (por Ibarra) que es la primera vez que lo veo. La semana pasada cuando lo trajeron al reconocimiento después fue a mi casa a saludarme y a contarme y me dijo: 'Dora, lo ví con mis propios ojos y te juro que mientras viva no me lo voy a olvidar'.