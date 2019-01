Habló el ciclista que atrapó a un ladrón: "El cierre de fábricas, el costo de vida, tiene que ver con la inseguridad”

La noticia fue presentada como “El ciclista que persiguió y atrapó a un motochorro” en el noticiero nacional, pero el protagonista de la escena, un ciclista que persiguió a un ladrón para recuperar su mochila, sorprendió con una postura alejada de la venganza o la justicia por mano propia.

El conductor de TN le preguntó al ciclista Juan Pablo Telez, sobre su "hazaña" y él analizó el hecho en otros términos: “El cierre de las fábricas, el costo de la vida, tiene que ver muchísimo con los casos de inseguridad, que van a ser cada vez más”. Distinta hubiera sido la historia, si el asaltante “hubiera tenido otras oportunidades”, comentó.

Telez relató los hechos ante el conductor. Dijo que estaba viajando en una de las bicicletas públicas del Gobierno de la Ciudad, ya que “el precio del transporte público es totalmente privativo estos días”. “¿Te manoteó una moto?”, lo llevó al grano el presentador. A lo que el joven contestó: “Pensé que con el tráfico podía llegar a alcanzarlo. No es muy rápida esa bicicleta pero lo intenté y tuve suerte (…) No quería ningún linchamiento, no tengo animosidad”, señaló.

Pero además, comentó: "El cierre de las fábricas, el costo de la vida, me parece que tiene que ver muchísimo con los casos de inseguridad, que van a ser cada vez más. Estaría buenísimo que (el asaltante) hubiera tenido otras oportunidades”.

“El mayor momento de violencia fue cuando había tres armas apuntando hacia mí, sobre todo a partir de la doctrina Chocobar”, especificó Telez para aclarar que tuvo más miedo al gatillo de la policía que a la secuencia con el asaltante.

Posteriormente, en una entrevista con Página|12, Juan Pablo Telez reconoció que “algunos me quisieron usar para incentivar el mensaje de la inseguridad que pregonan los medios hegemónicos”.







Fuente: La Nueva Mañana