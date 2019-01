Natacha Jaitt reveló que fue violada y contó detalles escalofriantes

Natacha Jaitt reveló que fue violada y acusó a un amigo, Pablo Yotich, a quien consideraba su "hermano", y a otro desconocido.

La mediática contó acerca del supuesto abuso sexual en su cuenta de Twitter. "De repente llamó a un amigo, un tal 'gordo', que cuando llegó era flaco (...) Era de Necochea. A cierta hora me siento mareada. Yotich me pregunta si estoy bien y le asiento, pero trato de calmar el alcohol que hace mil que no tomo por medicamentos", relató Natacha, quien no escatimó en los detalles como puede leerse en su tuit.

Después de ser abusada, Natacha dijo que fue a ver a su psiquiatra de confianza que la examinó y le dio medicación. La mediática anticipó que irá a la Justicia por el episodio que habría ocurrido el pasado 3 de enero.

"Borracha, drogada o bailando hasta sin tanga, nadie, absolutamente nadie tiene derecho a abusar de vos. Ya presente data, mensajes, locación, ropa para ADN. Ojalá se haga justicia, amén", cerró Natacha.