Recicla botellas plásticas para hacer flores

El mes que pasó fue el primero en que Susana Ledesma, una artesana de nuestra ciudad, participó de la feria del Paseo de los Artesanos llevando los productos que realiza con botellas y otros envases de plástico reciclados.

Se trata de plantas, flores y otro tipo de adornos que realiza luego de manipular botellas, cortarlas, darles forma y pintarlas, entre otras cosas.

“Lo empecé como una distracción hace como un año y medio. Empecé con cosas básicas, tradicionales y fui queriendo hacer más y más”, contó.







Ledesma, que siempre hizo artesanías a lo largo de su vida, comentó que nunca había utilizado este material sino hasta hace poco tiempo.

Autodidacta

A pesar de la calidad de los trabajos, aseguró que nunca tomó clases, sino que solía ver tutoriales en videos a través de internet siempre buscando darle a las artesanías un toque diferente.

“En algunos trabajos que yo hago no se nota que son de plástico, porque los pinto, los adorno, le pongo brillo, todo depende del trabajo. Me gusta el desafío de ver una planta, mirarla dos o tres veces, ponerme y hacerla”, agregó.







El sábado 22 de diciembre, previo a la Navidad, expuso por primera vez. “Fue espléndido, la sorpresa de la gente fue muy buena, les encantó. Todos me preguntaban cómo hacía para modelar los trabajos. Causó sensación”, describió.

Reciclaje

El material que utiliza Ledesma es 100 por ciento reciclado. “Yo encuentro algo y lo levanto. Telgopor, madera, lo que vea que me pueda servir lo levanto”, explicó.

Y recomendó: “Habría que apostar a todo esto, es muy lindo”.

A su vez, deseó poder trabajar algún día de las artesanías que realiza: “Para mí es un desafío, yo no tengo trabajo, no tengo capacidad laboral por unos problemas de salud, esto me serviría mucho, lo que pasa es que recién empiezo, aun no puedo vivir de esto pero eso sería mi satisfacción”.

Trabajo por encargo

En la actualidad, Susana está realizando souvenirs para una chica de Córdoba: 20 ramitos y dos enredaderas para adornar un salón.

Materiales

Entre los materiales que utiliza, en primer lugar se encuentran las botellas plásticas, pero también se provee de aerosoles, tijeras y encendedores.