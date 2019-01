Barrio Parque y los vestigios del temporal

Aún quedan en barrio Parque familias que soportan varios trastornos ocasionados por el histórico temporal que se registró el pasado 14 de diciembre en nuestra ciudad y que entre los daños materiales dejó un saldo de 137 viviendas afectadas, la mayoría de ellas en ese sector.

Muchos vecinos tienen que convivir diariamente esquivando escombros, postes de luz, restos de árboles y residuos de todo tipo; otros que desde hace más de 20 días de ocurrido el fenómeno aún no recuperaron diversos servicios, como Cablevisión, telefonía e Internet.

Si bien gran parte del barrio puede transitarse, en algunos pasajes fueron los mismos vecinos los que tuvieron que remover postes, ramas y desperdicios para salir de sus casas.

Los sectores donde todavía pueden observarse grandes vestigios del temporal son en los pasajes Alaska, Ayacucho, Esperanza y Dante Agodino.

En calle Resistencia al 700 una vecina sufrió la voladura de una de sus puertas y se quejó ante uno de los postes que tuvo que recomponer personal de EPEC: “Cada vez que llueve se nos corta la luz porque se produce algún cortocircuito, por algún lugar entra agua, me cansé de llamar por teléfono y ni nos atienden. Internet no tenemos hace 20 días y nos dicen que recién a mediados de enero nos podrían restablecer el servicio”, expresó.

Además, la mujer aprovechó la oportunidad para reclamar por el deplorable estado en el que se encuentra la plaza del barrio, con yuyos altos, basura de todo tipo y gran cantidad de insectos. “Tengo mis hijos de vacaciones y ni en la plaza pueden jugar”.

Sobre calle Chaco una mujer relató que hace 20 días tiene Cablevisión cortado, aunque agradeció que el temporal no provocó mayores daños en su vivienda.







“Los olvidados”

Uno de los sectores más complicados por el temporal fue pasaje Alaska, allí El Periódico se encontró con un grupo de vecinos todavía indignados por el estado el sector: hay ramas, postes y basura arrinconadas contra uno de los paredones del Corralón Municipal.

“Ahora no es nada-aseguró Teresita-, esto lo limpiamos entre todos los vecinos, nosotros acá somos los olvidados. Entre vecinos quemamos un montón de ramas y hojas pero queremos que vengan a levantar un poco toda esta mugre. Recién en Navidad pudimos limpiar un poco el pasaje para circular. Si no, no se podía ni pasar”.

En el sector todavía no cuentan con servicio de internet y la presión de agua es escasa. Además hay un poste de luz quebrado y otro de telefonía sostenido por un árbol.

Sobre Padre Gervasi todavía quedan algunos postes peligrosamente inclinados, otros apostados frente a diferentes viviendas.







“Vamos a salir entre vecinos a juntar inertes”

El presidente vecinal de barrio Parque, Marcelo Molla, expresó que todavía existen varios problemas en distintas calles sobre todo porque hay varias sin iluminación, “con todo el riesgo que eso implica, hay mucha inseguridad”.

Pese al estado de varias calles Molla reconoció el trabajo que estuvo realizando el municipio y personal de Epec, aunque insistió que todavía hay varias con inconvenientes: “En particular todos los pasajes que cortan calle Uruguay. En esos pasajes todavía quedan un montón de ramas, postes inclinados y a eso se le suma que muchos tiran cualquier tipo de basura”.

El vecinalista aseguró que continúa con los reclamos hacia el municipio pidiendo la recolección de los inertes, sin embargo también consideró que los empleados de servicios se encuentran colapsados por el trabajo. “Nosotros hemos hecho los reclamos, es más, unos 20 vecinos nos hemos puesto a trabajar para limpiar y recolectar ramas y árboles, lo que no tenemos son los camiones para trasladarlos. Como Centro Vecinal nos preocupa los postes inclinados, porque con un poco de viento se pueden caer y ocasionar daños a cualquier persona”, finalizó.