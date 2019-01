Macri: "No entiendo la críticia de que tomé vacaciones"

El presidente Mauricio Macri encabezó ayer en Bariloche su primera actividad de 2019 y esta mañana habló con una radio de la provincia de Neuquén (LU5 AM 600), donde hizo un repaso de la actualidad y, con miras al futuro, señaló: "Debemos empezar a crecer, más allá del retroceso que hemos tenido con las tormentas del 2018".

El mandatario auguró que este año "la Argentina va a volver a crecer y lentamente va a bajar la inflación", aunque no quiso hablar de metas y evitó ponerle un puntaje a su gobierno: "Después de todo lo que vivimos estos años he decidido no hacer calificaciones, solo trabajar incansablemente para cada argentino tenga otra oportunidad".

En otro pasaje de la entrevista se refirió abiertamente a las críticas por sus períodos de vacaciones. “No entiendo las críticas de que tomé vacaciones, uno tiene que tener un espacio de tranquilidad y reflexión para recuperar energías", dijo.

Por otra parte, el Presidente aseguró que de todos modos no se puede "desenchufar”. "Estando acá (por Villa La Angostura) trabajo, no me puedo desenchufar, estamos todo el día conectados", agregó. En la misma entrevista contó que usa su tiempo libre para leer y disfrutar de la familia.

"Elijo Villa La Angostura porque me hace bien, tiene mucha paz, puedo dormir bien, el Nahuel Huapi tiene una magia especial", señaló Macri.

"La gente acá es muy cariñosa conmigo y quiero agradecerle", dijo y le deseó a “todos los argentinos” que ojalá “puedan disfrutarlo como lo disfruto yo".

Causas de la crisis

"Cuando uno se pone a ver qué nos pasó, que teníamos récord de venta de autos y cemento. Nos pasaron dos cosas muy graves: uno, la sequía, porque aún dependemos mucho de las exportaciones de soja y maíz. Y dos, el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, que desfinanció los mercados emergentes, entre los que está la Argentina", dijo en diálogo con la emisora de la ciudad de Neuquén.

Pese a su optimismo, el Presidente no se animó a hacer pronósticos. "Después de todo lo que vivimos estos años he decidido no hacer calificaciones, solo trabajar incansablemente para que cada argentino tenga otra oportunidad", se excusó. Macri se refirió también a su intención de ir por la reelección, aunque evitó hablar de quién sería su compañero de fórmula. "No debatimos el tema, todavía hay tiempo”, dijo sobre su candidatura.

El mandatario también hizo referencia al préstamo Stand-by que le otorgó el Fondo Monetario Internacional a cambio de un programa de ajuste. Según Macri, el FMI abrió una línea de crédito para la Argentina “inédita” para que “podamos en dos o tres años terminar el proceso de transformación profunda” en el país. “Sin el Fondo hubiésemos estado mucho peor”, enfatizó.