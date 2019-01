Bruno Barovero: "Me fui de Peñarol por temas personales, Atenas es otro desafío"

Bruno Barovero dejó esta semana Peñarol de Mar del Plata para jugar en Atenas de Córdoba para disputar la Liga de las Américas y lo que resta de la Liga Nacional. El sanfrancisqueño dialogó con Básquet Plus y contó sus sensaciones luego de su salida del "milrayitas".

"Fue una decisión personal por la cual decidí volverme y, como lo digo siempre, soy un agradecido con Peñarol, con el cuerpo técnico y con mis compañeros, que me hicieron sentir muy bien en Peñarol y en Mar del Plata. Estoy agradecido por la chance que me dieron desde un primer momento de volver a la Liga. Solo fue una decisión personal y por eso me volví", sentenció el escolta.

En la actual edición de la Liga Nacional jugó los cinco partidos de la temporada, con una media de 16.4 puntos, 2.6 rebotes, 1.8 asistencias y 11 de valoración en 26.9 minutos.

El "griego", su segunda casa

"Atenas es el club donde nací y crecí, donde hice todas mis inferiores, por lo cual tengo afecto tanto al club como a la gente que está dentro. Me siento muy cómodo acá, es el más ganador de la historia, por ende te exige siempre estar al máximo como jugador y como equipo. Es un desafío importante y muy lindo. Ya llegué a Córdoba, me puse a disposición del equipo y voy a dar el máximo como siempre para poner al club lo más arriba posible", indicó Bruno.