Barrio Cabrera se prepara para la gran fiesta del Baby

El próximo 12 de enero comienza la 43° edición del Nacional de Baby Fútbol y la inauguración se realizará a partir de las 21 en cancha de Barrio Cabrera. La institución de barrio Dos Hermanos ya se prepara para recibir a la fiesta de los más pequeños con un predio que ya está en óptimas condiciones.

"Estamos laburando a full, en el tema pintura está terminado. Se pintó el 70% del club porque lo otro estaba pintado. Se cambiaron los tablones de la tribuna por mayor seguridad, se hicieron arreglos en los portones de acceso al predio principal y a la cancha principal, ahora son corredizos para darle más rapidez y se pusieron butacas de colectivos en bancos de suplentes y en el sector de árbitros y paramédicos", contó Jorge Cena, presidente del club.

Los bancos de suplentes tienen nuevas butacas.







El staff

"Por noche estarán entre 40 y 50 personas trabajando en el club en dos turnos para que no se choquen. La jornada empieza 19.30 y hay gente que trabaja, así que la gente que no trabaja en ese horario hace el turno de 19.30 hasta las 22 y después se suma el otro turno. Juntamos dos categorías por noche, la única que no trabaja es la categoría 2006 porque lo mejor es que se dediquen la última semana a ver a sus chicos, tiene que alojar así que no queremos cargarle otra responsabilidad", indicó.

Cada noche habrá alrededor de 40 y 50 personas trabajando.







Estacionamiento

"El club dentro del predio tiene un amplio estacionamiento para motos y bicicletas con un bono de $20 para las motos y gracias a la colaboración de la gente de la Rural, al frente hay un lote bastante grande para un estacionamiento de autos solo para inauguración y final", dijo Cena.

Un premio al esfuerzo

"Cabrera fue sede solo una vez sede, pero por circunstancias adversas. Fue porque un día de lluvia que 2 de Abril tuvo problemas en su predio y tuvieron que venir acá, pero sino nunca fuimos sede", contó.

"Es un premio al laburo de todo el año, nosotros hace 3 años que estamos y desde el primer día que entramos dijimos que la idea era que Cabrera llegue a ser sede de inauguración y final de un Nacional. No pasa por lo económico sino por el prestigio del club, para nosotros es un premio por haber laburado bien", señaló el presidente.

El estadio Miguel Bencich recibe los últimos retoques para la inauguración.







Las expectativas

"Tenemos una categoría que tiene jugadores para pelear un Nacional, no sé si salir campeón, pero Eduardo y Maxi vienen trabajando muy bien desde hace seis años con los chicos y eso es una ventaja. Jugar en tu cancha también es una ventaja. Asimismo, es una zona complicada", indicó Cena.