Braian Camisassa: "La confianza que me dieron el cuerpo técnico y la dirigencia fue enorme"

Braian Camisassa fue promovido desde el plantel de Liga Regional en el comienzo de la temporada del Federal A en 2018. El trabajo y el esfuerzo del defensor llamó la atención del entrenador Cristian Domizzi, que ni bien asumió lo puso de titular.

Jugó de lateral izquierdo, de defensor central, de lateral derecho y nunca desentonó. Su estadía en la "verde" vencía el 31 de diciembre, pero su rendimiento conformó al entrenador que pidió que se quede, a pesar de tener solo dos refuerzos para 2019. La dirigencia negoció con Antártida Argentina y Camisassa se quedó en Sportivo con contrato hasta 2022.

¿Cómo te sentiste en el regreso a los entrenamientos?

La verdad que volver a empezar está un poco pero el grupo esta bien, respondió bien. Físicamente te cuesta un poquito porque volvés de las vacaciones sin entrenar pero el grupo está con ganas de arrancar con todo para pelear arriba.

¿Que significó para vos que el DT haya pedido que te quedes en el plantel?

En lo personal es algo anímicamente muy bueno, ayuda a querer responsabilizarme un poco más y querer estar a disposición del técnico, a entrenarme de la mejor manera posible para ganarme un lugar. La verdad que la confianza que me dieron el cuerpo técnico y la dirigencia fue enorme así que eso te da ganas de entrenar más para mejorar.

Es un premio a todo el esfuerzo de estos últimos años...

Sí, con mi familia lo hablo siempre, uno estando en la liga siempre piensa que se le va a dar algún día la posibilidad, así que como le dije a mi vieja a principio de año: "No hay que desesperarse y hay que tratar de hacer las cosas bien porque con el esfuerzo creo que las cosas viene solas". Gracias a Dios se dieron de la mejor manera, me dieron la confianza y puedo estar en un plantel profesional y eso es muy satisfactorio.

¿Cómo está el grupo de cara a lo que viene para Sportivo?

El grupo está muy ansioso, tiene muchas ganas de mejorar y salir adelante, con ganas de enfrentar los partidos. Cuesta un poco la primera semana de entrenamiento pero eso va a servir para corregir muchas cosas, tal vez el año pasado hubo algunos errores y esto sirve para corregirlos y afrontar los partidos de la mejor manera posible.

"Tuve el apoyo del grupo, los consejos de gente experimentada que han jugado en Primera División, en la B Nacional entonces eso es algo muy lindo y uno trata siempre de escuchar y tomar cada consejo", dijo Braian.

¿Que te dijo Domizzi?

Lo que me dijo siempre desde el principio, me brindó la confianza desde el primer momento. Fue algo tal vez chocante jugar de titular el primer partido que dirigió, lo estaba esperando desde hace tiempo y lo tomé de la mejor manera. Los consejos siempre están, me dijo que puedo jugar en cualquier puesto de la defensa, entonces uno lo toma con una gran responsabilidad porque sabe que en cualquier momento le puede tocar entrar.

¿Te sorprendió que ponga de tres?

Me sorprendió mucho, nunca había jugado en esa posición, ni un amistoso. Eso ya te muestra que algo hiciste bien y podes cumplir en cualquier posición, es bueno y a la vez me da ganas de querer mejorar mi técnica en mi pierna inhábil para jugar por ese lado.

Agradecimientos...

Agracer a mi familia que me apoya siempre, a todos los que me apoyaron siempre. Eso es lo que siempre me ayudó a no desesperar y esperar el momento

