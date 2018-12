Bio Animalis reiteró su pedido a la comunidad de no utilizar pirotecnia

Este 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo, la Fundación Bio Animalis volvió a pedir a la población no usar pirotecnia, ni siquiera la permitida.

Desde la entidad animalista recordaron los daños que provocan los fuegos artificiales en niños con autismo, no videntes, animales domésticos y silvestres, personas enfermas, ancianos y medio ambiente. "Son muchos los dañados por el festejo de algunos", resumieron.

Remarcaron una serie de consejos para proteger a los animales de compañía.

En primer lugar, explicaron que los perros son mucho más sensibles que los gatos ante los sonidos fuertes. "Demuestran muchísimo su temor rompiendo cosas, ladrando, aullando y hasta queriendo escapar. Sufren pánico y taquicardia. Evitemos lamentables accidentes, pérdidas, ahorcamientos con correas. Nunca dejar atados a los perros en el patio", precisaron.

Por otra parte, aconsejaron no medicar a los animales sin previa consulta al médico veterinario.

Recomendaciones

- Idealmente buscar pasearlos con correa algunas horas antes, para que estén cansados en la noche, cuando los fuegos empiezan.

- No darles de comer en la noche, adelantar su ración para más temprano en la tarde. Es mejor que tengan ayuno de algunas horas, ya que el estrés les puede generar vómitos.

- Fundamental que tengan puesto su collar con chapita identificatoria (es común que se pierdan perros y gatos en estas fechas).

Si los dejan solos:

- Dejarlos en un ambiente sin puertas de vidrio, ni elementos que puedan tirar y romper u objetos con los que puedan lastimarse

- Dejarlos con luz tenue o la luz apagada

- Cerrar puertas y ventanas, incluso cortinas para que no se asusten con los destellos de luz.

- Prender la radio o la televisión

- Que el ambiente esté fresco, ya que cuando se estresan comienzan a jadear mucho, y pueden tener calor.

- Que tengan agua disponible.

Si están con ustedes:

- No consentirlos cuando muestren miedo, no tenerlos a upa ni subirlos al sillón o a la mesa, porque de esa forma estarían avalando su comportamiento de pánico. Es mejor ignorarlos, aunque les rompa el corazón, de esa manera ellos podrán mejorar su comportamiento y no exacerbarlo.

- Ellos buscan, en general, esconderse, puede ser en el baño, detrás de un sillón, debajo de la cama, etc. Si encuentran un lugar donde ponerse y sentirse seguros, entonces déjenlos tranquilos donde sea que hayan elegido estar, no los fuercen a salir y a estar con ustedes.