Parte médico reveló daños cerebrales en Micaela, que sigue luchando por su vida

La joven se mantiene estable y sigue luchando por su vida, tras sufrir un grave accidente el pasado sábado. La tomografía reflejó daños y por el momento no se puede operarla.

Lamentablemente no es bueno el último parte médico sobre Micaela Rosso (19), la joven sanfrancisqueña que sufrió un grave accidente de tránsito en su motocicleta en la tarde del pasado sábado 29 y que se encuentra internada en grave estado en el Hospital Cullen, de Santa Fe.

Según informó su mamá Beatriz, los resultados de la tomografía reflejaron daños en el cerebro y todavía no es posible operarla. "Ya le hicieron la tomografía, ha quedado dañado el cerebro pero no se puede operar. Hay que ir viendo el día a día. Mica está estable, tiene buena presión, los pulmones están perfectos, no ha tenido fiebre", explicó.

"La Gringa la pelea, por lo que nos dijo la doctora, de esta sale", concluyó la mujer, quien agradeció el apoyo recibido.

Allegados a la familia de la la joven difundieron distintos pedidos en grupos de Facebook a la comunidad para que sigan rezando por Micaela, quien fue mamá hace pocos meses.

El hecho

El accidente ocurrió el pasado sábado 29 de diciembre, alrededor de las 13, y Micaela resultó con lesiones de carácter gravísimas tras sufrir un choque mientras conducía una moto en calle Pellegrini esquina Salta, en barrio Catedral, informó la Policía.

La joven manejaba una moto Guerrero Trip por calle Pellegrini con sentido sur-norte, junto a otra joven de 18 años, y al llegar a la esquina de calle Salta, por circunstancias que se intentan establecer, ocurrió una colisión con una camioneta Ecosport blanca que era conducida por una mujer de 44 años, informó la Policía.

A raíz del impacto ambas jóvenes fueron trasladadas al Hospital J.B. Iturraspe, donde los facultativos le diagnosticaron escoriaciones a la acompañante y traumatismo de cráneo grave a la conductora, que luego fue derivada al hospital Cullen de Santa Fe con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado.