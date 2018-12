Año Nuevo: Google celebra con un doodle la fiesta de la "Nochevieja"

Y llegó el último día del año, ese en el que muchos aprovechan para reflexionar en todo lo vivido estos últimos 12 meses. Marca el inicio de la fiesta conocida como Año Nuevo o Nochevieja, y que Google desea celebrar con un doodle al que llamó Víspera de Año Nuevo 2018.

En el doodle animado, dos elefantes morados se están preparando para recibir el Año Nuevo a solo cinco minutos que el reloj marque la medianoche del primero de enero del 2019. Ellos inflan globos mientras comen para terminar de decorar la sala donde festejarán.

Google describe en su blog que para la fiesta ya tienen listos un montón de gigantes globos, sombreros de fiesta y toda una "manada" de amigos y familiares para que juntos inicien la cuenta hacia atrás ante la llegada del primer día del próximo año, el 2019.

"A las doce de la noche, sale lo viejo y entra lo nuevo", dice el equipo de doodles de Google. "Cantaremos esa canción 'Should old acquaintance be forgot' [canción escocesa que toma la letra de un poema de Robert Burns escrito en 1788 y que se utiliza para momentos solemnes y relacionado con la celebración de Año Nuevo], pero no hay necesidad de preocuparse por nuestros amigos morados. Los elefantes nunca olvidan".

Cabe precisar que la referencia a que no hay que preocuparse a por "nuestros amigos morados" se refiere, probablemente, a que la canción "Auld Lang Syne" (a la que hace menciona Google en su mensaje) es conocida también como la "canción de la despedida" y habla si se "¿deberían olvidarse las viejas amistades y nunca recordarlas?".

Finalmente, el equipo de doodle y todo Google de esta forma animada y divertida solo pretende decir en la Víspera de Año Nuevo 2018: "¡Feliz víspera de Año Nuevo!".

Fuente: El Comercio.