Falleció el ex canciller Héctor Timerman

El ex canciller Héctor Timerman murió hoy a las 65 años como consecuencia del cáncer que lo aquejaba desde hacía más de dos años. Fue ex ministro de Relaciones Exteriores y también embajador en Estados Unidos durante el mandato de la ex presidenta Cristina Kirchner.

Su última aparición pública había sido el 13 de julio pasado, cuando declaró por videoconferencia ante el Tribunal Federal 8 en la causa por el pacto con Irán y el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, en la que estaba imputado.

"Lo lamento, pero es día a día. Además de cáncer tengo otras enfermedades", había expresado Timerman al declarar y negar ante el tribunal que haya habido alguna maniobra para encubrir a los iraníes buscados por su responsabilidad en el ataque del 18 de julio de 1994, que causó 85 muertos y cientos de heridos.

En marzo pasado, el ex canciller había viajado a Estados Unidos para someterse a un tratamiento experimental, informó Télam.

Héctor Timerman, hijo del reconocido periodista Jacobo Timerman, fundador del diario La Opinión, ocupó el cargo de canciller durante los últimos cinco años del gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).