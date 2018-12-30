La agenda deportiva en TV de este domingo

Deportes 30 de diciembre de 2018
La Premier League no frena y el Manchester City tratará de acortar distancias con el Liverpool.
manchester-city-nicolas-otamendi

PREMIER LEAGUE

09:00 Crystal Palace - Chelsea ESPN 2/HD ///

11:15 Southampton - Manchester City ESPN 2/HD ///

11:15 Burnley - West Ham 613/1613 HD DIRECTV SPORTS ///

13:30 Manchester United - Bournemouth 613/1613 HD DIRECTV SPORTS

roger

COPA HOPMAN

06:30 Gran Bretaña - Suiza ESPN 2/HD ///

23:00 Estados Unidos - Grecia ESPN 2/HD

fineschi_damian_2015

CARBURANDO

09:00 Categorías // TYC SPORTS PLAY TYC SPORTS/HD

bath_2671940b

PREMIERSHIP INGLESA

12:00 Bath - Leicester Tigers /// ESPN 3/HD

gettyimages-952656238-1024x1024

TOP 14 DE FRANCIA

14:00 Bordeaux - Racing 92 // ESPN 3/HD

steelers_0

NFL (FÚTBOL AMERICANO)

15:00 Jacksonville Jaguars - Houston Texans FOX SPORTS/HD ///

15:00 Cincinnati Bengals - Pittsburgh Steelers FOX SPORTS/HD

20171114-636462908714246716_20171114211724-kqpd-u432862951819ahb-980x554mundodeportivo-web

LIGA ACB

15:30 Baskonia - Real Madrid // FOX SPORTS 2/HD

Te puede interesar

Te puede interesar