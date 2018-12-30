La agenda deportiva en TV de este domingo

PREMIER LEAGUE
09:00 Crystal Palace - Chelsea ESPN 2/HD ///
11:15 Southampton - Manchester City ESPN 2/HD ///
11:15 Burnley - West Ham 613/1613 HD DIRECTV SPORTS ///
13:30 Manchester United - Bournemouth 613/1613 HD DIRECTV SPORTS
COPA HOPMAN
06:30 Gran Bretaña - Suiza ESPN 2/HD ///
23:00 Estados Unidos - Grecia ESPN 2/HD
CARBURANDO
09:00 Categorías // TYC SPORTS PLAY TYC SPORTS/HD
PREMIERSHIP INGLESA
12:00 Bath - Leicester Tigers /// ESPN 3/HD
TOP 14 DE FRANCIA
14:00 Bordeaux - Racing 92 // ESPN 3/HD
NFL (FÚTBOL AMERICANO)
15:00 Jacksonville Jaguars - Houston Texans FOX SPORTS/HD ///
15:00 Cincinnati Bengals - Pittsburgh Steelers FOX SPORTS/HD
LIGA ACB
15:30 Baskonia - Real Madrid // FOX SPORTS 2/HD