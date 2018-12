Desde 2019 dictarán en San Francisco Ingeniería Industrial

En un paso histórico para la ciudad, que tiene que ver con la creación de un Centro Regional de Estudios Superiores (CRES), se anunció este viernes que desde 2019 comenzará a dictarse una nueva carrera: Ingeniería Industrial.

Las preinscripciones se receptarán desde hoy y durante todo enero de 2019 de manera online.

Tras esa preinscripción, los interesados deberán llegarse el lunes 28 y el martes 29 de enero con la documentación solicitada a la sede del CRES, en Trigueros 151, para completar el trámite.

El cursillo de la carrera comenzará a dictarse en el CRES, en avenida Trigueros 151, desde el miércoles 30 de enero, en un horario a confirmar, que podría ser entre las 18 y las 22.

"Se dictaría en el CRES, ahí se va a ser el curso de ingreso y el dictado de la mayoría de las carreras. Digo mayoría porque estamos viendo que algunos espacios curriculares necesitan un gabinete especial, ahí ya necesitaríamos infraestructura de UTN, eso lo vamos a ir viendo durante el tiempo", explicó Germán Fassetta, coordinador del CRES, en conferencia de prensa.







Creación del CRES

En el marco del anuncio de la creación del CRES, el secretario de Desarrollo Social, Económico y Educativo Marcelo Moreno, manifestó: "Es algo muy importante para la ciudad, es un paso muy grande que damos en la consolidación oficial de la educación de nivel universitario en la ciudad. Es un hecho histórico, esa es la buena noticia que tenemos para cerrar este año".

Por su parte Alberto Toloza, decano de UTN San Francisco, expresó: "Para UTN es el aporte y el transitar en lo que es el rol de una universidad que va a cumplir 50 años, es el fortalecimiento. Tener un CRES con el aval universitario de más de una universidad marca una diferencia. Y ese es un reconocimiento a la ciudad, al aporte de las instituciones, un reconocimiento a UTN, al municipio y a la Universidad Nacional de Villa María, que en sus inicios han hecho un esfuerzo. Y la UTN se incorpora de manera de aportar a la institucionalidad y hacer crecer el rol de las instituciones de educación superior en el este cordobés y San Francisco".

"Creo que las autoridades nacionales y provinciales han entendido el trabajo y el esfuerzo que hace la comunidad de la región para brindar educación de calidad, educación superior, con un abanico incrementable de oferta educativa. Y ese es un reconocimiento al trabajo que se viene haciendo, que en tanta ocasiones han destacado como Polo Educativo", agregó.

Asimismo, el decano instó a "seguir trabajando" para "generar y cumplir con las expectativas que tiene la región". "UTN se congratula de esto", resumió.

"Había que ir por más"

Durante el anuncio también se refirió a la novedad el intendente Ignacio García Aresca, que agradeció el trabajo llevado a cabo.

"Uno se pone a pensar en el trabajo que lleva un centro universitario, y que desde el Gobierno municipal hay personas, algunas que ya no están, que han colaborado muchísimo para tener un CRES en la ciudad. No me quiero olvidar de Martín Llaryora, que impulsó ese Polo Educativo siempre pensando en la ciudad", empezó el mandatario.

Y siguió: "Había que ir por más. Es este paso, empezamos a estar en un presupuesto nacional. Pero para eso necesitábamos dos universidades. Una era la Universidad Nacional de Villa María, que está llevando a cabo el dictado de carreras, pero había que tener otra y ahí se ve cuando las personas trabajan por el bien de la ciudad y de la región, y cuando hicieron la consulta, UTN tanto desde su rector, Aiassa, como desde su decano Toloza firmaron ese convenio para que el CRES se pudiera formar".

Trabajo mancomunado

En tanto Germán Fassetta, ahora titular del CRES, añadió: "Para el centro universitario, que desde hoy pasa a ser un CRES, es un año con gratas novedades en un esquema muy complejo por la situación del país", y destacó el trabajo mancomunado para concretar la buena nueva.

"Permanentemente estamos aprendiendo, nuestros docentes también se forman en esa casa de altos estudios. Hemos tenido novedades muy alentadoras, como fue la consolidación de los presupuestos de la Universidad Nacional de Villa María, luego la confirmación de la partida presupuestaria para infraestructura. Y ahora esto, de la conformación del CRES, esto tiene que ver con proyectos solidarios con la construcción de ciudadanía", resaltó.

Biotecnología

Asimismo, adelantaron que planean abrir una carrera relacionada a la Biotecnología para acompañar la llegada de una nueva escuela Proa con esa orientación en la ciudad.

"Estamos trabajando en un diseño curricular que contenga una especialidad vinculada a la Biotecnología, en términos de una carrera de grado, o de pregrado y grado. Es muy probable que sea a requerimiento de una licenciatura. Esto requiere la creación de un plan de estudios, ya que UTN no la tiene como oferta disponible. Así que tomamos el desafío con nuestras 30 sedes para generar un diseño curricular que sea innovador y vaya en consonancia con lo que tienen en mente los gestores de esta idea Proa", explicó Toloza.

Se extiende el período de inscripciones

Debido a la gran demanda de inscriptos para el ciclo lectivo 2019 las inscripciones estarán abiertas desde el 28 de enero hasta el 1 de febrero inclusive, para las carreras, públicas y gratuitas, de Diseño Industrial y Licenciatura en Administración. El curso de ingreso se desarrollará entre el 4 de Febrero y el 9 de Marzo de 2019.

¿Cómo se realiza el trámite?

• Primera parte: Los/as interesados/as deben loguearse y acceder al formulario de pre-inscripción en la página web de la Universidad disponible AQUÍ:

http://ingreso.unvm.edu.ar/ preinscripcion/unvm/

Este formulario deberá completarse con toda la información solicitada e imprimirse.

• Segunda parte: Del 28 de Enero al 1 de Febrero de 2019, el o la aspirante tendrá que concurrir a la sede del CRES (Trigueros 151) para cumplimentar su inscripción. Deberá presentar el formulario impreso creado digitalmente y la documentación solicitada (NO se recibirán inscripciones con la documentación incompleta).

Documentación a presentar

• Formulario de pre-inscripción.

• Fotocopia del DNI (anverso y reverso).

• Fotocopia de Partida de Nacimiento.

• Constancia de título en trámite o copia certificada del Analítico del Secundario (con sello de copia fiel).

• Tres (3) fotos color tipo carnet 4×4.

Eximición del Curso de Ingreso

Estarán en condiciones de solicitar la eximición total o parcial del curso de Ingreso, aquellos aspirantes que acrediten uno de los siguientes requisitos:

– Módulos aprobados en el Curso de Ingreso a la de la UNVM durante los períodos 2017, 2018 y 2019 (Primera convocatoria – Agosto a diciembre de este año).

– Curso de Ingreso universitario aprobado, con una antigüedad no mayor a dos años.

– Cuatro (4) o más asignaturas aprobadas de carrera universitaria o de nivel terciario.

– Título universitario o terciario.

Accesibilidad académica

Si la o el aspirante posee algún tipo de discapacidad podrá comunicarse con el Trabajador Social de la Comisión de Accesibilidad y Derechos Humanos de la Secretaría de Bienestar UNVM al correo [email protected]

Informes e inscripciones

• CRES: Desde el 28 de enero - Carreras Diseño Industrial y Licenciatura en Administración. Intendente Trigueros 151 | Teléfono: (03564) 439188 | Correo electrónico: [email protected] | Horario: de 15 a 19.