En barrio José Hernández también pasó Papá Noel

Esta Navidad, Papá Noel visitó varios sectores de San Francisco y Frontera; y el barrio José Hernández no fue la excepción. Se trata de un vecino que decoró su bicicleta junto a su familia, sorprendió a sus hijos pequeños y los llevó a repartir golosinas para los chicos del barrio.

Este gesto fue llevado a cabo por Marcos Ríos, que recibió un gran apoyo de su familia para transformar su bicicleta en el trineo de Papá Noel, con renos y todo.

"La idea era hacerlo para mis hijos, vestirme y que ellos vean que llega Papá Noel. Después surgió lo de la bici, se me ocurrió transformarla en un trineo y se dio, es un poco para alimentar la ilusión de los chicos porque la Navidad está un poco apagada, hacer algo distinto y unirse un poco más. Para disfrutar el momento y que los chicos la pasen bien que es lo principal", relató Marcos.

"La hice con cartapesta, cartón y la pinté. La fui tapando con telas y los trineos los hice a base de cartón", explicó.

"Salí por barrio José Hernández, y no avise nada que iba a pasar porque tenía miedo de que no salga bien. El año pasado sí avisé, pero solo me disfracé, había muchos chicos y este año la idea fue salir a probarlo en el barrio", comentó.







La reacción y el apoyo

"La verdad que mi hijo quedó sin palabras, era la idea. Le hice un chalequito, un sombrerito y un banquito para que me acompañe a repartir los regalitos, estaba anonadado", contó con gracia Marcos.

"Mi familia me ayudó mucho, mi hermano Pablo junto a mi hermana Eugenia y mi señora Iris. Me dieron una gran mano", indicó.

"Repartimos una bolsita con caramelos y un mensaje bíblico para recordar el nacimiento de Cristo. Eran distintos versículos, cada bolsita tenía uno diferente", señaló.

Hay planes para 2019

"La idea es volver a repetirlo el año que viene y salir por la ciudad, llevarlo a los chicos que verdaderamente lo necesitan. Hay chicos que necesitan ese momento y tener una navidad feliz, que vean un poco del espíritu navideño que se está perdiendo mucho. Es la idea, pero veremos si lo podemos mejorar", precisó Marcos.