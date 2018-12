Transporte Morteros será gravemente afectada por la quita de subsidios

La Federación de Empresarios de Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap) indicó que tras la quita del subsidio al transporte por parte de Nación a partir del primero de enero, un sector del transporte cordobés quedará afuera de los aportes contemplados por la Provincia para tratar de evitar un colapso generalizado.

En declaraciones a Radio Belgrano de Suardi, el Dr. Daniel Pautasso de la empresa Transporte Morteros advirtió que el esquema que implementará la provincia de Córdoba es absolutamente discriminatorio, como el que aplicó en su momento la Nación y sólo beneficia a la capital y a ciudades del interior.

"Empresas como las nuestras también transportan trabajadores, estudiantes, por eso tenemos los mismos derechos, pero evidentemente se aplican los subsidios en función de la cantidad de votantes", indicó.

"En el sistema interurbano dejaron excluido a un sector que no está dentro de los servicios de áreas metropolitanas de la Ciudad de Córdoba, es decir, aquellos que superan un recorrido, entre origen y destino, de más de 60 kilómetros quedarán afuera del subsidio”, explicó Pautasso.

"Estamos abocados a salvar la empresa y a los 85 trabajadores que dependen de ella"

"Si todos quedaran sin subsidio el boleto debería aumentar casi un 60% con lo que mucha gente no podría pagarlo. Ahora compramos 42 mil litros de gasoil a $ 11 por mes sobre un total de casi 80 mil litros. Es decir que desde el 1° de enero los 80 mil litros lo deberíamos pagar a pleno. Eso afectará la renovación de las unidades como ya nos viene sucediendo", comentó.

"Ahora estamos abocados a salvar la empresa y a los 85 trabajadores que dependen de ella. Por eso estamos gestionando para poder revertir esta situación absolutamente injusta. Lo que pretendemos es que la quita sea en el tiempo para que todos estemos en iguales condiciones", señaló Pautasso.

"Nosotros no queremos despedir ni suspender a nadie, queremos retocar los servicios, pero la situación no será sencilla porque si no tenemos combustible para las unidades el conflicto está latente", sentenció.