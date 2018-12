Rodrigo Castro ya piensa en Iquique

El jugador Rodrigo Castro dejó Sarmiento de Resistencia para sumarse a las filas del Club Deportes Iquique en la Primera División de Chile. El sanfrancisqueño tuvo una gran temporada donde alcanzó los cuartos de final de la Copa Argentina.

Sarmiento fue eliminado por River Plate, luego de haber dejado en el camino a equipos como Racing y Unión de Santa Fe. “Fue una muy buena temporada, me sentí muy bien, jugué todos los partidos y el equipo anduvo bien. Llegamos a cuartos de final de la Copa Argentina que no es fácil, dejamos tres rivales de Primera División eliminados y, bueno, nos tocó contra River que puso todo su peso, pudimos hacerles partido, pero no logramos ganar”, recordó Castro en su primer contacto con la prensa chilena.

¿Qué factores pesaron para que decidieras venir a Chile?

Primero estuve averiguando y es una hermosa ciudad. Al equipo lo conocía porque lo había visto en copa Libertadores y quería dar un salto así a Primera División, además me llamó tanto el técnico como el presidente y me sedujeron. Todo eso ayudó a que hoy quiera estar ahí.

¿Te motiva dar el salto desde el torneo Federal A, hacia la Primera División chilena?

Sí, además me dijeron que el torneo chileno es muy bueno, así que la verdad es que estoy muy contento de esta posibilidad.

¿Qué objetivos te planteas?

Tratar de ganarme la confianza del técnico, conocer a los compañeros y luego apuntar a lo más alto posible, llegar lo más lejos.

¿Cuáles son tus mayores virtudes en el campo de juego?

Romper líneas, el uno contra uno y la pegada.

Por último, ¿qué te gustaría decirle a los hinchas del club?

Que se queden tranquilos que voy a dejar todo, vamos a hacer todo lo posible para llevar a Iquique a lo más alto, tanto yo como el equipo.

Fuente: Prensa Deportes Iquique