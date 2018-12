Contra los prejuicios, cumplió su sueño de bailar en una comparsa

Días atrás Andrea González venció los prejuicios y cumplió su sueño de chica: bailar en una comparsa en su fiesta de cumpleaños número 50. Lo hizo acompañada por la comparsa Sueños de Luna, liderada por Pablo Albarracín, que la apoyó en la idea.

Bailar en una comparsa fue un deseo que llevó consigo desde chica pero, como aseguró, no pudo cumplirlo por falta de tiempo y por algunos prejuicios propios.







"Desde siempre lo soñé, me gustaba bailar, quería bailar en una comparsa, y cuando cumplí 50 años me hice el traje, porque soy gordita, y entré bailando con los chicos de la comparsa. Era un sueño, ellos se prendieron, estuvo lindo la fiesta", contó.

Y agregó: "Siempre dije 'voy a entrar bailando con una comparsa' y como en el barrio está Sueños de Luna me dijeron que si, estuvo lindo".







Primera experiencia

El 15 de diciembre será una fecha que no olvidará por tratarse, precisamente, de su primera experiencia de este estilo.

Algo similar, aunque no igual, había vivido en un viaje a Gualeguaychú, Entre Ríos, al pagar para probarse plumas.

"Yo decía siempre 'algún día voy a bailar en una comparsa'. Entonces para mi cumpleaños pensé entrar bailando como para hacer algo distinto", explicó.

Aunque siempre fue su deseo, muchas veces lo postergó. "Por una cosa o por otra lo posponía. Primero, ya tengo 50 años, no estoy para bailar en una comparsa. Siempre me gustó bailar, pero siempre lo fui dejando, igual siempre digo que cuando tenga una nieta le voy a enseñar a bailar para que entre en una comparsa", contó.

Y reconoció, además, que su peso fue otro condicionamiento, que pudo sortear hace dos semanas: "Por lo general las que bailan son flaquitas. No era por bailar, porque me gusta, era por el físico y porque ya tengo 50 años como para entrar bailando en una comparsa".







Por último, sobre si tomó clases antes de hacer su aparición en público, manifestó: "Ellos me explicaron, pero una sola vez, no practiqué ni nada, fue improvisado, de caradura, me invitaron a aprender pero nunca tenía tiempo".