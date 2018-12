Gastón Montenegro y un 2019 lejos de las pistas

El triatleta Gastón Montenegro, que tuvo un gran 2018, anunció a través de su cuenta de Facebook que en 2019 estará alejado de la alta competencia. El sanfrancisqueño se recibió, en febrero de este año, de Profesor de Educación Física y en 2019 apunta a crecer en el ámbito laboral.

Montenegro hará un impasse en la alta competencia y buscará seguir creciendo en otro ámbito.







Así lo expresó el triatleta:

"Tiempo de cambios, muy posiblemente más alejado de estos momentos deportivos como atleta y más abocado a otras cuestiones de la vida que he descuidado, o relegado por un buen tiempo. Difícil tomar la decisión de no seguir creciendo como triatleta de larga distancia pero también me urge la necesidad de mejorar y expandirme en el ámbito laboral y crear una base económica sustentable para el futuro, que como atleta por estas latitudes y en estos tiempos todos sabemos que se hace muy difícil. No voy a dejar de entrenar y competir porque me hace sentir vivo, pero con otras aspiraciones seguramente!"