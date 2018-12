Vecina denuncia que menores armados atemorizan a un barrio

La mujer aseguró que atacaron y amenazaron de muerte a su abuelo, que vive con miedo. "Fuimos a Tribunales y no hacen nada. ¿Qué esperan?", cuestionó.

Una vecina de barrio San Francisco denunció que menores de edad armados atemorizan al sector y que atacaron y amenazaron de muerte a su abuelo. Por eso, reclama a la Justicia que intervenga y asegura que ya han presentado varias denuncias. "Estamos cansados de vivir con miedo", dijo la mujer a El Periódico.

La mujer explicó que el problema se sitúa en inmediaciones al pasaje Reconquista y el camino interprovincial, entre Gobernador San Martín y Suipacha. "El domingo pasado una vez más mi abuelo fue atacado y amenazado por unos menores de edad conocidos por Los Wachos del Pasaje', que pasás por el interprovincial y te cascotean para robarte. Una vez más a mano armada y tirando tiros sin pensar en las criaturas que estaban en el domicilio de mi abuelo", relató.

"Tuvimos problemas con esos chicos hace como un año, ellos nos entraron a robar. A mi abuelo le tiraron con botellas de vidrio, donde lo ven le tiran con piedras", describió a este medio.

Además, aseguró que los jóvenes están armados y que intentaron dispararle, además de atacarlos con ladrillos. "El domingo pasado estábamos afuera, a la tardecita. Ellos pasaron y nos gatillaron como tres tiros, pero no les salieron. Empezaron a tirar ladrillazos. Tuvimos que cerrar toda la casa, mi abuelo tiene miedo, no duerme por las noches porque lo amenazaron que iban a entrar, matarlo y prenderle fuego la casa", dijo la vecina, muy angustiada.

"Estaba mi primito también, la madre empezó a llorar porque le volaron los ladrillazos por la cabeza", agregó.

"Tenemos miedo, ya no sé cuántas denuncias hicimos. La Policía va, le rompen el patrullero y una vez hasta le pegaron a un policía. Fuimos a Tribunales, les mostramos videos y no hacen nada. Después de lo que pasó el domingo ya no sabemos más qué hacer. ¿Qué esperan? ¿que maten a mi abuelo o lo dejen inconsciente a trompadas? ¿quieren que hagamos justicia por mano propia", criticó la mujer, quien pide urgente medidas de seguridad.