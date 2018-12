Martín Diale, el número uno del gol

Martín Diale ratificó en 2018 todo lo hecho a lo largo de toda su carrera, el delantero regresó al club de sus amores Antártida Argentina y cumplió con su cometido: terminó como goleador de la temporada de Primera A en la Liga Regional de Fútbol.

Con sus 35 años al hombro Diale sigue intacto y hace temblar las redes: disputó 24 partidos y marcó 18 goles.

Quizás el cierre de la temporada merecía algo más para el "nueve" de Antártida, otro tipo de reconocimiento en el plano local, porque fue el jugador sanfrancisqueño más destacado de fútbol amateur, con el condimento especial de volver a vestir la camiseta donde es goleador histórico con 120 tantos.

Sin embargo, no fue así. "Tini" Diale sigue haciendo goles y continúa festejando con los suyos. En esta oportunidad dialogó con El Periódico y contó sus sensaciones tras una nueva temporada en el "pingüino" para él.

¿Cómo fue tu año en el regreso al club de tus amores?

Me sentí muy bien, muy cómodo y a gusto, mi intención era volver a jugar en Antártida, mi primer amor, y se dio de la mejor manera, más allá de que todos hubiésemos querido ser parte de los finalistas pero por ahí hemos cometido algunos errores en ciertos aspectos y eso nos privó de seguir escalando posiciones. Sin embargo yo creo que el equipo cumplió en la medida lo que se había propuesto. En líneas generales creo que la campaña fue más que aceptable de no haber surgido algunos inconvenientes deportivos el equipo estaba para pelear más arriba.

¿En el plano personal cómo te sentiste?

A titulo personal estoy muy conforme, vine con las mejores expectativas. Jugar en el club que a uno lo vio nacer y que uno es hincha te da un plus y el sentido de pertenencia hace se potencie mucho mas lo futbolístico. Yo siempre soy un agradecido de mis compañeros porque gran parte de este mérito es de ellos también y haber sido el goleador de Primera A me reconforta en demasía porque sigo reafirmando lo que vengo haciendo en todos estos años con esfuerzo, con ahínco, con empeño y por suerte lo puedo confirmar una vez mas. Aquello que alguna vez fueron palabras al principio de año en cierta forma se ha dado y desde ya estoy muy contento, no me tocó se protagonista en los partidos finales pero en lo personal he tratado de dar lo mejor y se vio reflejado en los goles.







¿Costó más la segunda parte de la temporada?

En la segunda parte de la liga todos los equipos se vieron fortalecidos y se han reforzado, se profesionalizaron aún más. Creo que nosotros hemos perdido partidos por detalles, no fuimos los mas regulares como en la primera parte que tuvimos buenos partidos como con 9 de Morteros, el mismo clásico con Sportivo, no nos sobrepasaron futbolísticamente pero nos ganaron por detalles, hemos pagado esos inconvenientes. En líneas generales el campeón y el subcampeón no nos han sobrepasado, le hemos ganado al campeón en su cancha, pero cuando obvias los detalles es donde perdés los partidos

¿Vas a seguir en Antártida en 2019?

Vamos a ver, yo tengo las mejores intenciones pero tenemos que ver qué perspectivas hay de cara al 2019, los dirigentes están trabajando raudamente para conseguir gente porque no es fácil, sabemos que hoy la situación que nos toca vivir desde lo personal, dirigencial y económico es un papel preponderante en los clubes y esperemos que en 2019 me encuentre nuevamente con la camiseta de Antártida y sino veremos lo que el destino nos depare.

Diale tiene 120 goles con la camiseta de Antártida. Es el máximo artillero en la historia del club.

¿Condiciona al jugador la situación económica?

Todos los años es un tema a tratar, a nivel país no se está atravesando un momento propicio para ser parte de una institución, por lo que ello significa. Demanda demasiado tiempo, el ánimo no es el mejor sumado a que los sponsors se retraen en gran parte a colaborar con las instituciones por obvias razones. Todo eso se hace cuesta arriba y cuesta tratar de ensamblar todo. Hace que los clubes reparen en todo tipo de aspectos, armado de cuerpo técnico y contratación de jugadores, sabemos que por ahí los clubes en gran medida se manejan de la manera mas seria posible y esperan hasta ultimo momento, posponen en inicio de pretemporada y todo ronda en el mismo tema que es dirigencial y económico.

Dada tu experiencia, ¿cómo ves la decisión de eliminar el Federal B y esta justificación del Consejo Federal de "fortalecer las ligas"? ¿La ves positiva?

Creo que no fue una medida acertada eliminar ese campeonato, era una fuente de trabajo para muchos compañeros que le daba aún un cierto grado de profesionalismo a los clubes. Aquellos que incursionaban en los federales trataban de dar un paso hacia adelante por el hecho de que la propia competencia te lo exige, generaba expectativa y fue una medida desacertada porque no mejoró en nada, las ligas se van a seguir fortaleciendo de la misma manera que antes y en el caso de la Liga Regional de San Francisco se ha fortalecido justamente con los clubes participando en los campeonatos de AFA. No tiene sentido la medida tomada por el Consejo Federal y los clubes se han sentido un tanto diezmados en expectativas porque vos jugabas por lograr una plaza y hoy por hoy ganas el campeonato y se termino ahí, cortó las esperanzas de trabajar en proyectos a aquellos clubes que tenían las condiciones de hacerlo, quitó fuentes de trabajo porque hay árbitros cuerpo técnicos y jugadores que ven en este tipo de torneos un ingreso económico y es el sustento de su familia.

Con 16 años Diale debutó en la Primera de Antártida y fue campeón de la Zona Oeste.