Viral: hombre soltero adoptó niña con síndrome de Down rechazada por 20 familias

La historia de una bebé con síndrome de Down que fue adoptada por un hombre de 41 años ha conmovido las redes sociales el último mes. Esto se debe a que antes de ser adoptada por el italiano Luca Trapanese, la pequeña Alba había sido rechazada por más de 20 familias. El episodio de amor incondicional tuvo repercusiones en varios medios de comunicación en Italia y otros países europeos.

Rechazada por su madre biológica y también por dos decenas de familias candidatas a la adopción, Alba apareció en la vida de Luca cuando tenía sólo un mes. La niña que nadie quería fue, para él, la hija deseada. Recientemente, Luca publicó "Nacida para ti", un libro donde cuenta su historia.

Popular en las redes sociales, Luca fue invitado la semana pasada al programa Outlook, de la BBC World Service, donde contó ante una enorme audiencia su experiencia personal y de paternidad con su pequeña.

"Cuando tenía 14 años, mi mejor amigo, Diego, descubrió que tenía cáncer en estado terminal. Cuando supe de eso, nunca más salí de su lado, fui al hospital con él, lo ayudé con los deberes de la escuela, estuve allí cuando me necesitaba. Su muerte me dejó una conciencia profunda de lo que es vivir con una enfermedad, por eso comencé a ser voluntario de la Iglesia en Nápoles, ayudando a las personas con discapacidad", contó.

Cuando tomó conciencia de su fuerte voluntad de ayudar al prójimo, Luca pensó en convertirse en sacerdote. A los 25 años entró en el seminario y estuvo allí dos años, hasta que conoció a un hombre de quien se enamoró y tuvo que dejar su carrera eclesiástica. Luca y su compañero vivieron juntos 11 años, y ambos fundaron en Nápoles una organización de ayuda a personas con discapacidad.

También otra madre

El caso de Luca es particular. Florinda, una colaboradora, le preguntó un día si podía adoptarlo para que, cuando ella muriera, su hijo tuviera un hermano. "Al principio dudé, porque mis padres biológicos podrían sentirse traicionados, pero hablé con ellos y lo entendieron. Fuimos a los tribunales, y ahora tengo dos madres", narra. Francesco, el hijo de Florinda, comenzó de inmediato a tratarlo como familia. Fue entonces cuando Luca pensó, más en serio, en formar la suya.

"Mi compañero y yo siempre hablamos de adopción, y acordamos que adoptaríamos a un niño con discapacidad. Desgraciadamente, nos separamos, hace unos años. Me mudé solo y fue un desafío, porque todavía quería ser padre. Entonces en Italia un hombre soltero no podía adoptar, después las cosas cambiaron y en el año 2017 pude postularme a la adopción", refiere.

Con brutal sinceridad, se le dijo que sólo tendría la posibilidad de recibir a un niño que nadie más quisiera. "No tuve problemas con eso y respondí que no tenía problemas para adoptar a quien fuera. Debido a mi experiencia personal, sabía que tenía las herramientas necesarias para hacer frente a cualquier problema que un niño pudiera tener".







Una llamada que le cambió la vida

En julio del año pasado, Luca recibió una llamada del tribunal, diciendo que tenían ‘una niña para él'. Se llamaba Alba, tenía 1 mes de vida y síndrome de Down. La pequeña había sido rechazada por su madre y también por veinte personas inscriptas en listas de adopción.

Luca aceptó de inmediato y corrió hacia el hospital a buscarla. "Sentí de inmediato que ella era mi hija, la presenté a mi familia, a las personas de mi organización, mis dos madres me decían no la sostenía bien, pero tengo personalidad fuerte. Y por eso, a veces les hago caso y a veces no", dice entre bromas. "Ellas son dos abuelas magníficas, adoran cuidar de Alba, estoy muy agradecido de que estén en nuestras vidas ".

El libro de Luca es un éxito de ventas en Italia. Ahora, el papá se enfrenta al prejuicio de muchas personas que no admiten que un solo hombre homosexual pueda adoptar un niño. "Mi historia y la de Alba aplasta varios estereotipos en términos de paternidad, religión, familia y muchas otras cosas. Pero al final del día, esto es sólo otra historia de vida", concluye.