Vecinos de Plaza San Francisco reclaman por el suministro de agua potable

Tienen baja presión o directamente el suministro se resiente por completo. Realizaron los reclamos correspondientes, pero aún no tuvieron una solución. "Cada verano pasa lo mismo, no estamos reclamando un lujo, es una necesidad básica", indicó Rosana Bianco.

Vecinos de Plaza San Francisco reclaman baja presión y falta de agua potable en los domicilios los fines de semana. Según contó Rosana Bianco, vecina del nuevo loteo Quintas de Plaza, ya realizaron los reclamos correspondientes pero aún no les brindaron una solución.

"Hace desde el año pasado que estamos sufriendo esto, el verano pasado fue caótico. Estuvimos sin agua mucho tiempo y ahora, apenas empezaron los primeros calores otra vez pasa lo mismo: no hay agua los fines de semana y hay baja presión los días de semana", comentó.

"El lunes 24 no podía estar de los nervios, llamé a las 6 de la tarde para hacer el reclamo porque no salía ni una gota. Tenía la familia a comer en casa y no sabía si iba a tener agua para el baño, por lo menos. Estuvimos más de la mitad del día sin agua", contó Rosana.

"Nos dijeron: `de noche mejora el servicio´, pero nosotros no podemos estar especulando para ver si a lo mejor hay agua o no. Según explican hay conexiones diferentes, algunos vecinos tienen poca agua y otros directamente nada, pero este problema lo tenemos solo en este sector porque en la parte vieja de Plaza San Francisco sí tienen agua", relató.

La bomba, un problema más

Rosana contó que todos los vecinos del lugar tienen bombas para que el agua suba al tanque, sin embargo debieron desconectarlas ya que el agua ni siquiera llega a la puerta de sus casas y sin agua el aparato se quema.

"Tenemos bomba, porque sin bomba el agua no sube al tanque, pero tuvimos que sacarle el automático porque hay que estar siempre controlando que haya agua. Nosotros también tenemos termotanque solar, que también tenés que estar controlandolo que no se quede sin agua porque se funden, son cosas costosas que uno las tiene después de mucho sacrificio y no es justo tener que vivir así. Es un servicio indispensable, no es un lujo", comentó Rosana Bianco.

"El año pasado vinieron de AMOS, hicieron una inspección en mi casa y constataron que el problema no es en mi casa. Somos muchos los vecinos que sufrimos lo mismo. Habilitan las obras y los loteos nuevos pero no hacen la inversión necesaria", indicó.

"Dependemos de familiares y amigos de San Francisco, para tener un poco de agua en la heladera, para lavar la ropa y compartimos entre vecinos", señaló.

Sin solución

"Decidí hacer el video y subirlo a las redes porque ya no se mas qué hacer, llamo por teléfono para hacer el reclamo y nos atienden bien, súper atentos todos pero siempre me dicen lo mismo: que todo está funcionado de manera normal, que el tramo es demasiado largo y que los fines de semana aumenta el consumo en los barrios y por eso no nos llega el agua", precisó.

"Sólo me llamaron desde los medios de comunicación, ni desde la Municipalidad, ni desde AMOS se comunicaron para poder solucionar esto. Otra vecina está tratando de contactarse con alguien de AMOS pero todavía no pudo", remarcó.

"Por suerte pasa solo los fines de semana" Esa fue una de las respuestas recibidas desde AMOS. "No creo que tengamos que conformarnos con eso y no me parece que sea un respuesta que corresponda. El suministro de agua es un servicio básico y tiene que ser permanente", indicó Rosana.

"Yo entiendo que en la ciudad hay miles de problemas, entiendo que hay muchas obras que necesitan presión, pero también entiendo que hay probemáticas que son más urgentes que otras. El agua debe demandar una solución urgente, uno no puede esperar porque no es un lujo, es una necesidad indispensable para vivir y mantener las condiciones de higiene", concluyó Rosana.