Cardona también se fue de Boca y seguirá su carrera en México

El volante colombiano se suma a Lisandro Magallán y al entrenador Guillermo Barros Schelotto que no continuarán en el Xeneize..

Edwin Cardona dejó de ser jugador de Boca Juniors. El club mexicano Tuzos de Pachuca anunció horas antes de la Navidad la contratación del volante colombiano. Cardona se suma al defensor Lisandro Magallán, que jugará en el Ajax de Holanda.

¡Bienvenido a la cuna del fútbol mexicano, Edwin Cardona! 🇨🇴



El #NuevoCrackTuzo es nuestro tercer refuerzo para el Clausura 2019. #TeJuroQueTeAmo pic.twitter.com/fOaRHgy1sk — Club Pachuca (@Tuzos) 24 de diciembre de 2018

Luego de conocerse su salida, el futbolista realizó un emotivo posteo en Instagram para despedirse del club y sus fanáticos. “Quiero darle las gracias a esta gran institución que me acogió durante este tiempo y donde crecí mucho como futbolista y como persona. Me quedo con el cariño de la gente, me quedo con la manera como se vive el futbol en BOCA, es algo indescriptible que se siente cada vez que entré en la bombonera”, comenzó escribiendo.

Sobre su nuevo desafío en suelo mexicano dijo: “Hoy se me abre una nueva oportunidad que afrontaré con el mayor compromiso y donde espero poder aportar todo lo que aprendi durante este tiempo”.

Y concluyó: “Los futbolistas somos personas que vamos cambiando de equipo y si bien somos profesionales de este lindo deporte, no puedo ocultar que dejo en este club un pedazo de mi corazón. Dejo grandes amigos y hermanos. Y no es un adios si no un hasta luego feliz navidad para todos los #bosteros 💙💙💙 Dios los bendiga siempre​”.

El colombiano había llegado a Boca en julio de 2018 a préstamo del mexicano Rayados de Monterrey, y aunque tuvo buenas actuaciones, el subcampeón de la Copa Libertadores no quiso desembolsar los 7 millones de dólares que costaba su traspaso definitivo.

En un año y medio en Boca, Cardona disputó 46 encuentros, con 11 conversiones -incluido un golazo de tiro libre contra River- y cinco asistencias.