Ramiro Ortíz deja El Tala: "Fue una decisión difícil", dijo el entrenador

El Tala cierra un ciclo en básquet, luego de 7 años en la institución Ramiro Ortíz cambia de aire y se sumará al cuerpo técnico de Andrés Poi en Sportivo Suardi que disputa el Torneo Federal. Además, su ayudante Gustavo Ciarrochi también deja el club para sumarse a San Martín de Marcos Juárez.

"Me deja una gran alegría el haber aprendido como jugador y como entrenador, fue una experiencia hermosa compitiendo a un alto nivel provincial, siempre peleando arriba y disfrutando de la familia de El Tala donde estaba muy cómodo", contó el entrenador.

Ortíz llegó como jugador a San Francisco en 2011. Integró el equipo de El Tala, que condujo Eduardo Blengini, en la temporada 2011/12 de Liga Provincial donde quedó eliminado en semifinales. Un año después, en 2013 fue subcampeón del torneo tras caer con Hindú en la final.

"Para mí es un crecimiento deportivo, es una experiencia nueva ser asistente de un Torneo Federal y espero poder estar al nivel para seguir creciendo como entrenador en Sportivo Suardi", precisó.

Final de la Liga Provincial 2013, Ortíz fue el base del equipo.







De jugador a entrenador

"Cuando fui jugador pudimos llegar a una final del provincial, en ese momento había muchos reclutados y dar un paso al costado fue muy difícil para mí siendo tan joven como jugador, pero la idea mía y el objetivo era formar jugadores y creo que en gran parte se cumplió por las mismas salidas de chicos a equipos de Liga Nacional o de otro nivel como TNA, fue muy gratificante", indicó Ortíz.

"Gustavo Ciarrochi también deja el club, va a estar a cargo de San Martín de Marcos Juárez", dijo Ortíz.

Lo que viene

"La idea es que yo esté ayudando en el Federal y haga el mismo papel que hacía en El Tala para formar jugadores para el Federal. El 10 de enero el plantel regresa a los entrenamientos y yo me sumo para apoyar y aportar mi granito", comentó.

"Es una decisión difícil, en 7 años solo me fui a un Provincial entre medio a jugar a Buenos Aires pero me he criado como jugador y entrenador ahí. Es difícil, pero es solo por crecimiento individual", remarcó.

Palabras de agradecimiento

"Solo palabras de agradecimiento para la gente de El Tala que en todos estos años me ha apoyado y me ha dado mucho cariño, me vine de joven a jugar desde Córdoba y es mi segunda casa por la comodidad que tuve tanto de la gente del basquet y de San Francisco, pude disfrutar y trabajar tranquilo", finalizó Ortíz.