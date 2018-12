"Es lamentable la seguridad en la provincia de Santa Fe", dijo la presidenta comunal de Josefina

El crimen de Mariano Maidana escribió un nuevo capítulo de violencia en barrio Acapulco, Josefina, aún bajo la conmoción por el el reciente caso de Omar Olocco. Maidana murió este domingo 23 en el Hospital Iturraspe después de haber recibido un balazo durante la madrugada frente a una vivienda de calle 18 al 400, en un hecho que aún investiga la Policía santafesina.

Tras conocer el triste suceso, la presidenta comunal de Josefina, Jorgelina Sicardi, no ocultó sus críticas al Gobierno de Santa Fe y al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, por la falta de respuesta ante los pedidos re recursos para mayor seguridad en el sector.

"Estoy muy angustiada porque no tuvimos ninguna respuesta a nuestro pedido. Hace 15 días se llevó puesta la vida de otro muchacho, Omar Olocco. Hicimos una marcha y el mismo ministro pidió recibir a integrantes del barrio y no quería que vaya yo. Ahora se perdió la vida de otra persona y no cambió en lo más mínimo. Le aclaré que necesitábamos más efectivos, otro móvil, una línea telefónica y de todo lo que le pedimos no nos mandó nada, absolutamente nada nos envió", cuestionó Sicardi.

Pero además, Sicardi consideró "una tomada de pelo" la reunión que tuvieron a comienzos de este mes en Santa Clara de Saguier entre el secretario de Seguridad, Omar Pereyra, y los jefes comunales del departamento Castellanos. "Falta seguridad en todos lados, está todo el departamento incendiado. ¿Y qué vino a hacer el secretario de Seguridad Pública? Vino a tomar nota de las necesidades que teníamos, es una tomada de pelo", criticó la mujer.

"Estoy recontra molesta, pero no puedo ponerme un chaleco y salir a hacer de policía. La seguridad depende de la Provincia, entonces que se hagan cargo y nos envíen el personal que les pedimos. Ellos sabrán cuántos, pero que lo envíen urgente", amplió.

Bronca

Por otra parte, Sicardi contó que fue notificada del crimen de Maidana a la madrugada a través de la Policía, que le contó lo sucedido. "Me exalté, me dio mucha bronca. Era una criatura que todavía no había podido salir a disfrutar de la vida, tenía el derecho a vivir. Voy a seguir insistiendo, no voy a decaer ni dejar de insistir. Es mi obligación y voy a seguir luchando por traer seguridad en el barrio", dijo.

Por otra parte, también consideró que la falta de personal policial y patrulleros se trata de una venganza política del Gobierno de Santa Fe y se mostró en desacuerdo con afirmaciones de vecinos en la reunión con Pullaro. "Es lamentable que los dos integrantes que se han reunido con Pullaro hayan dicho que eran simplemente algunos tiros de vez en cuando. Me extraña realmente. Estoy segura que lo que está pasando acá es una revancha política, es lamentable que se lleve puesta la vida de otra persona. Mi obligación es seguir trabajando por el barrio", concluyó.

De la reunión no nos trajimos nada, ni más móviles ni más personal. Es una vergüenza. Las cámaras de seguridad las compramos nosotros, no fueron capaces de traernos absolutamente nada.