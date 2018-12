Ingresaron los dólares del FMI y crecieron las reservas del BCRA

Llegaron a los u$s 66.343 millones. Es el tercer y último giro del año que fue aprobado el último miércoles por el Directorio Ejecutivo del organismo.

Las Reservas Internacionales finalizaron en u$s 66.343 millones (nuevo máximo registrado), aumentando u$s 7.763 millones respecto al día hábil anterior ya que ingresaron u$s 7.619 millones del acuerdo con el FMI.

La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo negativo de u$s 99 millones, según el Resumen de Variables Financieras.

En el mercado de cambios, el BCRA no tuvo participación en la fecha.

Por último, este viernes se registró un ingreso correspondiente al acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional por un equivalente de US$ 7.619 millones.

En tanto, las operaciones cursadas a través del sistema SML representaron un egreso de u$s 4 millones.

Fuente: Vía País