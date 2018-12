Tinelli sobre el acoso: "Hay un montón de cosas que hoy no haría"

Ha sido un año maravilloso, muy particular. De muchas emociones, algunas difíciles de transitar, asimilar, otras muy lindas. Tenía muchas ganas de compartir algunas cosas que aprendimos fundamentalmente en este año. La palabra de este año que resume algo es “aprendizaje”, desde lo profesional y lo humano”, comenzó diciendo Marcelo Tinelli durante el último programa de ShowMatch 2018.

“Nunca imaginé que después de 29 años de experiencia en la tele, podía arrancar y empezar de cero. Uno por ahí piensa que sabe hacer todas las cosas y, de repente, tenés que empezar de nuevo. Los tiempos están cambiando mucho, y a gran velocidad”, reflexionó luego.

Aprender

“Y, hablando de aprendizaje, hay un gigantezco cambio social que se viene gestando y se viene visibilizando, que tiene mucho para enseñarnos. Las mujeres, muchas de las que están acá, están impulsando un cambio cultural que es imparable, es un grito de Justicia y de igualdad que es imparable y no se puede ignorar más”, dijo Marcelo.



“Quiero aplaudir y felicitar al colectivo de Actrices Argentinas por la valentía y por todo el trabajo que están haciendo y a nosotros como hombres nos toca reflexionar profundamente, escuchar a las mujeres que exigen sus derechos, porque nos están enseñando a ser mejores. Esto no es una cosa solo de mujeres, tenemos que involucrarnos todos. Todos queremos vivir en una sociedad mejor y dejarle una sociedad más junta a nuestros hijos”, remarcó luego.



“Nosotros somos hombres de otra generación, que nos criamos con otros códigos, no es momento de quedarse callados, tenemos que repensar, corregir, eso está pasando, estoy seguro que hay cosas que hicimos acá que no las volveríamos a hacer. Y es así, contenidos para el programa que no los haría nunca, pero están ahí. Y hoy lo podemos reconocer, porque escuchamos, aprendimos y seguimos aprendiendo”, concluyó.



Fuente: La Voz del Interior