Piden un destacamento de Gendarmería en “la triple frontera”

Tras el violento crimen de Omar Olocco-el joven sanfrancisqueño muerto de un disparo en la cabeza en un intento de robo- y ante los continuos hechos de inseguridad en la intersección de ruta 19 y el camino Interprovincial –denominada “la triple frontera” entre San Francisco, Frontera y Josefina-, el bloque de Cambiemos pidió la instalación de un destacamento de Gendarmería Nacional en el sector.

Lo hizo a través de un proyecto de resolución abalado por todos los bloques del Concejo Deliberante de San Francisco cuyo pedido será presentado al Consejo de Seguridad interprovincial y al Ejecutivo local.

“Ocurrió una verdadera desgracias a pocos metros del límite del Camino Interprovincial y la ruta 19, donde fue matado desde atrás un joven de nuestra ciudad-dijo el concejal Roffé en la defensa de su proyecto-. Y traigo a colación esto porque ese sector es sumamente complejo, una zona límite donde la violencia se ha instalado y nos está comprometiendo a todos, a tal punto que mataron a un chico de nuestra ciudad”.

Según el edil son innumerables los hechos de inseguridad que se registran en la zona de barrio San Cayetano (San Francisco), Acapulco (Josefina) y Frontera. “Nuestra impresión es que la Policía de la provincia de Santa Fe no puede resolver esta situación. Tampoco la Policía de Córdoba. Hay un trasfondo de bandas, de narcotráfico, de delincuencia organizada y que el sello distintivo de lo que pasa es que justamente que murió un chico de San Francisco. Esta situación nos está diciendo que no estamos fuera de esto”, insistió.

“Inseguridad permanente”

Para concejal de Cambiemos en esa “triple frontera” es necesario “revertir el estado de inseguridad permanente”.

“Recordando que se ha formado un Consejo de Seguridad donde están sentados justamente la Municipalidad de San Francisco, la de Frontera y Josefina junto con las policías de ambas localidades, jueces y fiscales federales, consideramos que es necesario que se instale un destacamento de la Gendarmería Nacional ahí, en el centro de estas tres localidades que logre revertir este estado”, especificó Roffé.

La concejal de Mejor San Francisco, Claudia Lenis, coincidió con el edil Roffé aunque añadió: “El problema es que se ha debajo avanzar una situación que ya no hay vuelta atrás de muchas cosas. No hay que permitirse una muerte más, pero las patas de la mesa para trabajar esto no solamente tiene que ver con la Policía o Gendarmería, sino con otros trabajos sociales que se deben hacer en territorio”.

El resto de los bloques acompañó este proyecto que será elevado al Ejecutivo municipal y a las autoridades del Consejo Interprovincial de Seguridad.