Germán Sciutto seguirá en San Isidro

El histórico de San Isidro, Germán Sciutto, tendría el "ok" para continuar en 2019 visitiendo la camiseta de Los Halcones Rojos. El jugador de 40 había acordado con la dirigencia continuar hasta diciembre con la chance de prolongar su contrato.

Consultado por este medio, Carlos Berardo, presidente del club, había señalado que dependía de la decisión del entrenador y el propio DT lo confirmó: “Sciutto va a seguir con nosotros”, dijo Torre.

No obstante, aún su extensión contractual no está cerrada y Torre fue cauteloso. “Estoy muy feliz de que siga, no soy el que baja el martillo porque es una cuestión contractual y dirigencial, pero mi voto es altamente positivo para que Germán siga con nosotros”, señaló.

"Nos dio muchísimo y nos va a dar muchísimo más. Yo como persona no lo conocía y es un tipo probo, honesto, sincero, hasta cuando tiene sus caras de traste también está siendo muy sincero. Es muy bueno tener gente sincera; y como deportista, con 40 años me sorprendió gratamente", dijo el DT.

Aún resta la confirmación oficial pero ya estaría todo encaminado para que el "gringo" de Marcos Juárez, que tiene más de 300 partidos con San Isidro, continúe en calle Corrientes.