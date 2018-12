Fueron 137 los domicilios que resultaron con daños por el temporal

Este miércoles finalizaron los relevamientos casa por casa para evaluar los destrozos ocasionados por el temporal del último viernes en distintos sectores de la ciudad. Según fuentes el secretario de Salud, Fernando Giacomino, se recolectaron 137 planillas con declaraciones de distintos tipo de daños en hogares, la mayoría de ellos en viviendas de barrio Parque.

También indicó que los casos más urgentes de hogares que necesitaban asistencia inmediata, fueron solucionados con fondos municipales.

“Entre el lunes y este miércoles se terminaron los relevamientos y son 137 domicilios los que han completado las planillas. El grueso de las viviendas dañadas se encuentra en barrio Parque, te diría en un 80 por ciento, luego le siguen barrio San Francisco, La Milka y San Cayetano. Mañana viaja a Córdoba la coordinadora de Desarrollo Social a entregar las planillas que serán evaluadas de acuerdo a los daños que han sufrido cada hogar y se les irá entregando el importe adecuado”, apuntó el funcionario.

Asistencia

Por otro lado aseguró: “En algunas situaciones especiales que no podían esperar, se los ha asistido desde Desarrollo Social, ya que no podían aguardar el desembolso de los fondos. Hemos tenido casos de voladura de techos que la gente no podía quedarse afuera a la intemperie; otros que el viento les llevó el tanque de agua y arrancó toda la conexión, se compraron tanques y se hicieron las conexiones”.

Giacomino reconoció el esfuerzo especial que realizaron las trabajadoras sociales de su área en los trabajos casa por casa y en las oficinas de Desarrollo Social. “Fue una ardua tarea que encararon Melina Colombano, Verónica Cuello, Cintya Méndez, Romina Pino y Eduardo Mansilla con la colaboración de dos trabajadoras de otras áreas”, resaltó.