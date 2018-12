Un chico no tenía botines y un juez de línea le prestó los suyos

Un árbitro de la Liga Infantil de la localidad bonaerense de Moreno le prestó sus botines a un niño de 13 años para que pudiera ingresar a la cancha y trabajó descalzo. Se trata del juez de línea Sebastián Álvarez, que en diálogo con Cadena 3 relató que el gesto le “salió del corazón”.

Álvarez dirigía en la final de la categoría 2005 entre Chaqueño y Austral el pasado fin de semana y relató que cuando estaba por empezar el segundo tiempo, el DT del primer equipo le dijo a un joven, Lautaro, que se preparare para entrar.

“No tengo botines”, contó que contestó el chico, por lo que Álvarez le preguntó cuánto calzaba. En ese momento, se sacó el calzado, quedó sólo con medias y se lo dejó a Lautaro, que se lo puso.

“En un momento me crucé al medio de la cancha para agarrar posición de nuevo. De costado un señor me gritó ‘¡juez!’ y me sacó una foto. ‘¿Qué hacés?’, le dije, y me dijo que era para él por el gesto que tuve con el chico”, detalló.

Y concluyó, sobre la imagen que se viralizó: “No pensé que esto iba a ser así, que iban a pasar tantas cosas. Me salió del corazón”.

Fuente: Cadena 3