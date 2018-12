Juan Manuel Aróstegui y un nuevo mural en Malasia

En las afueras de Kuala Lumpur no se olvidan de las hazañas del goleador y lo homenajearon con un mural. Aróstegui ya tiene uno en "Las 800" y ahora otro en Petaling Jaya, donde jugó tres años. Mirá lo que dijo el goleador sobre este nuevo homenaje.

El goleador sanfrancisqueño no sólo quedó grabado en la historia de Sportivo Belgrano, sino que también dejó una marca en su paso por el fútbol malayo. Juan Manuel Aróstegui se enteró de un nuevo mural en su nombre y lo compartió en la redes en señal de gratitud.

"Me lo mandaron vía instagram, gente que está trabajando en el municipio de ahí. Jugué durante tres años y medio ahí, me sorprendió porque son un poco más fríos que acá en ese sentido pero no deja de ser grato", comentó el goleador.

¿Quién lo hizo?

Una incógnita. "Me imagino que lo hizo gente del club... el mural está en el departamento donde vivíamos nosotros en Kuala Lumpur. Ahí estaba el club MPPJ, ahora cambió y pasó a llamarse MBPJ, sólo quedó una escuela de fútbol. Ahí jugué con Fabricio Franceschi, Bruno Martelotto y Seba Monesterolo", señaló.

Los goles: incontables

"En ese club hice ciento y algo, no me acuerdo. El primer año hice 50, en el 2003, después 30 en uno y ventialgo en otro. Creo que eran 116", contó Aróstegui.

Los tres más importantes los marcó en la final de la Copa Malasia, en un 3 a 0 que le dio el título al MPPJ Selangor FC en 2003. "Después de esa final, jugamos una Copa del Rey, que le llaman ellos, contra la selección de Singapur representando a Malasia y empatamos 2 a 2, ahí hice un gol yo y otro Fabricio Franceschi. Pero más que nada, la final fue la que marcó al club", indicó.

El mural de Las 800

El otro homenaje que recibió el goleador está en San Francisco y fue pintado por "La Banda de José José", en un espacio cedido por el Centro Vecinal del barrio Roque Sáenz Peña. Está ubicado en calle Misiones esquina Larrea.

El mural de Aróstegui en barrio Roque Sáenz Peña.