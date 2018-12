El desesperado pedido de un hijo: su papá abrió una cervecería, pero no va nadie

El usuario de Twitter @NachiMira buscó en las redes sociales una manera de poder ayuda a su padre, quien abrió un resto bar hace poco tiempo, pero siempre está vacío. Las respuestas de sus seguidores lo sorprendieron y hasta le pidieron los horarios y el menú para darle una mano.

"Me da mucha pena ver el negocio de mi viejo vacío, el chabón le puso una banda de huevo para abrirlo. Lxs que me siguen hagan la onda y vengan, je. NoLiTa, Chacabuco 462", escribió, en referencia al local que queda en el barrio Nueva Córdoba, en la ciudad Córdoba.







El tuit ya tuvo más de 22 mil "Me Gusta" y casi 24 mil retuits, y @NachiMira no puede creer la difusión que logró tener su mensaje: "Estoy muy agradecido, mi viejo no entiende muy bien todo lo que ayudaron, pero está super agradecido y contento, y los espera a todes por estos lados".

Su pedido se viralizó tanto por las redes que hasta la China Suárez le dio un retuit para ayudarlo. Con motivo de aprovechar la vorágine del momento, publicó el menú el lugar que varía entre hamburguesas con papas fritas, pizzas, sándwiches fríos y calientes, opciones para vegetarianos, ensaladas y cerveza tirada.

Además, los precios son accesibles, en la carta el plato más caro no supera los $220.







Nolita abre todos los días: los fines de semana suele cerrar a las 2 o 3 de la mañana, y en la semana la cocina está abierta hasta la 1. El hijo del dueño contó que hay promociones en cervezas "para economizar en estas épocas" y que si les llega a ir bien, su sueño es poder abrir otro local en la Ciudad de Buenos Aires.

Las redes sociales sin duda tienen su lado positivo, como le pasó a @NachiMira. Los usuarios que ya fueron al local halagaron las pizzas y muchos otros prometieron ir en cuanto viajen a Córdoba.



















































Fuente: Clarín