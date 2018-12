Sebastián Torre: “La génesis de este equipo es la contracción al trabajo”

San Isidro cumplió con una primera parte de competencia que ilusiona a más de uno en el mundillo de calle Corrientes. Los Halcones Rojos pelearon por un lugar en el Súper 4, no se les dio, pero siguen enfocados y ahora mandan en la Conferencia Norte.

Más allá de los buenos resultados, el equipo mostró una identidad de juego muy marcada con mucha intensidad, dinámica en ataque y una defensa férrea; y al respecto hubo un gran compromiso del equipo para con este estilo de juego.

En un mano a mano con El Periódico, Sebastián Torre, responsable técnico de este presente, contó los detalles del andar de San Isidro que los tiene a todos con una gran sonrisa.

¿Cuáles son las sensaciones después de esta primera etapa?

Estamos muy contentos, hablo por el colectivo en general: jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, fue muy positivo lo del partido con Unión porque terminamos el año como primeros. Amén de que no se hubiera dado lo de Unión, fue un año muy positivo, creo que este pasaje de estas 15 fechas las sensaciones son de felicidad. Estamos muy agradecidos como cuerpo técnico a los jugadores porque la verdad que el producto final que se muestra es porque el equipo entrena para eso, la única certeza que teníamos era la capacidad de contratar jugadores que vengan y que realmente entrenen. Eso es lo único, lo hemos logrado y si el postre es este resultado el balance es altamente positivo.

Hubo un equipo que peleó hasta el final en la división y que se lo vio muy concentrado y comprometido con la causa…

Fue un sinsabor y no fue la cereza del postre jugar el súper 4, pero no nos afectó en nada. En el último encuentro no nos interesaba ver cómo iba Parque durante el partido y siempre tuvimos presente en foco a lo que le compete a San Isidro que era ir a Armstrong y ganar. Si nosotros nos íbamos de la cabeza, o pensábamos en Parque, capaz perdíamos y no servía. Hicimos lo que teníamos que hacer, es un lindo premio jugar el súper 4, hubo equipos que entraron con 5 partidos perdidos, otros con 4, nosotros tuvimos 3 y no nos alcanzó, tuvimos a un gran Parque adelante que hizo una primera fase realmente muy buena.

¿Con quá plantel te encontraste en el arranque?

Me encontré con un grupo de chicos muy sobrio, que saben lo que quieren, los jugadores grandes saben lo que quieren, saben lo que pueden aportar. Hay un equilibrio bueno y se ha dado una simbiosis que, por ahora, y hasta el momento, realmente como entrenadores la disfrutamos porque no hay que potenciar nada, no hay que motivar demasiado, llegamos trabajamos y nos vamos. Eso es lo que todo entrenador quiere, que el equipo vaya con ganas de trabajar, a veces se entrena mejor y otras peor, pero la génesis de este equipo la contracción al trabajo.

Tenías muchas ganas de venir, ¿no?

Yo quería venir, aunque en realidad uno no elige a los clubes, en el momento que surge la oportunidad de estar acá en San Francisco, en San Isidro, yo sabía que tenía que pasar algo muy raro para que no se dé mi arribo. Lo hablé con los dirigentes y salvo cuestiones insalvables yo me iba a quedar acá. Se da una situación particular de vida que es la primera vez que yo trabajo en Córdoba, soy de Cintra y vengo de trabajar en Entre Ríos y Misiones, lejos de mi hija, así que estar acá estoy dentro del circulo de mi vida puedo estar cerca de mi familia y que el presente sea este la verdad que me da mucha satisfacción.

Se movió rápido la dirigencia y tuviste al plantel desde muy temprano…

Se trabajó con mucha velocidad y con precaución, con un presupuesto estimado para jugadores y no nos movimos de eso. Dentro de esos numero yo decidí que jugadores traer y eso es bueno, te da más responsabilidades. Y si, le sacamos tres jugadores a Unión, tuvimos algún acto de infortunio de Haag pero el equipo sigue respondiendo. Con un jugador menos titular que el equipo siga demostrando este nivel nos deja tranquilos que elegimos bien. Hubo que desdoblar esfuerzos, retocar posiciones.

“Hemos dado en la tecla con los jugadores que hemos traído y más los que estaban aquí en el club”, contó el DT.

¿Qué le quitó al equipo la ausencia de Haag?

Cambió la preparación del juego, el trabajo diario no ha cambiado en su estructura, pero si la cantidad de juveniles involucrados. Antes en un 5 contra 5 necesitábamos 2 o 3 juveniles, ahora tuvimos a Ludueña con lesión Santi González con la espalda, hemos tenido muchas prácticas, pero muchas que para armar un 5 contra 5 teníamos que recurrir a muchos juveniles. La práctica ha perdido calidad y en segunda instancia respecto a juego. Haag era muy táctico en defensa, y un anotador peligroso de 3, aun no metiéndola, Hagg genera una tensión defensiva diferente porque no lo podés soltar, entones se nos fue ese tirador definido. Hemos perdido mucho, pero gracias a Dios lo hemos podido solucionar, por lo menos hasta ahora, esta bueno no tener a alguien imprescindible y no depender de ese jugador.

El regreso de Haag. “Me asusté, me dijeron que vuelve en marzo, sería mucho tiempo. Pero vamos a esperarlo, confiamos en él. Hay una ansiedad lógica de todo entrenador, yo lo quisiera mañana o en enero, pero los tiempos reales nos dicen que a mediados de febrero puede que esté jugando con nosotros”, dijo Torre.

¿Se queda Germán Sciutto?

Va a seguir con nosotros, tuvo un contrato estrecho y corto, pero va a seguir. No quiero decir demasiado, porque él no tiene nada cerrado. Nos dio muchísimo y nos va a dar muchísimo más. Yo como persona no lo conocía y es un tipo probo, honesto, sincero, hasta cuando tiene sus caras de traste también está siendo muy sincero. Es muy bueno tener gente sincera; y como deportista, con 40 años me sorprendió gratamente, ha entrado y ha robado balones de la mano a jugadores muy importantes, cuando el rival se nos venía Sciutto trajo cosas importantes en defensa, es medio como el salvador. Como tipo no lo conocía, me saco el sombrero y como jugador nos ha dado muchísimo. Estoy muy feliz de que siga, no soy el que baja el martillo porque es una cuestión contractual y dirigencial, pero mi voto es altamente positivo para que German siga con nosotros.

Lo vivís con mucha intensidad, en el partido y en el entrenamiento… ¿Tiene mucho que ver el estilo de juego?

No me gusta mucho verme, pero sé que es así, no es un personaje y lo vivo así. A mí me gusta mucho entrenar, la de los partidos es una conducta que sigue a la de los entrenamientos, a veces uno lo exterioriza más y otras veces menos, pero me gusta activar reglas defensivas, reforzar un acto positivo de un jugador. No soy un entrenador que vive alentado, pero me gusta estar encima de los jugadores en todo sentido, para remarcar lo que no está bien y para felicitar cuando se hacen bien las cosas, pero insisto. Tiene mucho que ver con el estilo de juego, si queremos algo de fernesí yo también soy parte del equipo. Si el equipo no hubiese ganado tal vez yo sería el entrenador que grita mucho, que los pone incomodos…

Dentro de esa intensidad hay un mucha ida y vuelta con el jugador…

Si, pero con mucho respeto. Tal vez uno lo ve a German y parece que está siempre enojado y no es así. Tenemos mucho dialogo, y es muy delgada la línea del respeto, yo como jugador me gustaría que el respeto sea un tipo que este arriba que te entrene, que no te deje pasar una, que trate a todos por igual. Otro quizás entenderá que el respeto es estar callado y en el molde. El respeto nunca se falta, esto no quiere decir que la oratoria sea siempre la pertinente, se escapa alguna palabrita.

Torre felicita a Mauricio Corzo. El entrenador tiene mucho diálogo con los jugadores en el partido.







¿Va a ser más duro sostener el ritmo en las seguidillas que se vienen?

Desde lo físico se encargará Daniel Pérez, nosotros trataremos seguir por la misma línea, que es lo que creemos y si el resultado no hubiese sido el mejor tampoco hubiésemos cambiado tanto porque lo sentimos de esta manera, lo trasmitimos de esta manera y vamos querer que el equipo juegue igual. Ojalá que la bola siga entrando porque nuestra idea va a ser la misma. Ojalá que lleguemos y el torneo lo encuentre a San Isidro compitiendo en junio, significará que se llegó al máximo, está arriba y estaremos muy contento. Pasa todo muy rápido, en abril ya se acaba y empiezan los playoffs. Si pasó rápido y entrenado mucho de agosto a diciembre, de enero a abril es nada, tal vez la próxima entrevista sea en playoff, ojalá que estemos bien arriba y recibir con ventaja de localía.

A propósito de lo que se viene ¿Qué te parece el formato de la competencia?

Me gustaría que los juegos sean más espaciados, me gustaría tener un juego o dos, o hasta 3 juegos por semana. Pero siempre saber que día se juega, fijo. Es algo que me gustaría cambiar como opinión mía. Entra mucho en juego el PF, yo decido que ejercicio hacer en la parte de básquet, pero me apoyo mucho en Dani y en Seba para trabajar los descansos.A mí no me seduce tanto un fixture así, me parecería que tendría que estar fijo, después no sé qué les sucede a los clubes, como entrenador me gustaría saber qué días fijos tengo para jugar para ya saber cómo trabajar. Calculá que hay seis fichas mayores y tres u23, si vamos a dar preponderancia a los jóvenes tal vez se debería entrenar más para que estos jóvenes mejoren, es una cuestión propia mía. A mí no me gusta el calendario, no los equipos, no los estadios, nada de eso me incomoda, solo el calendario por los días fijos de juego. Complica la planificación y yo vengo del Federal, ahí me sentía muy como jugando viernes solo, o viernes y domingo.

El 2019. “Sé que arrancamos el 9 con Echague, después mas allá de esa fecha no sé el rival. Va a ser duro porque hay muchos equipos buenos, y si un equipo es más o menos débil seguro que el entrenador es bueno, los entrenadores argentinos todos son muy buenos y en el TNA hay muy buenos entrenadores así que el rival que venga siempre será difícil. Con más o menos presupuesto creo mucho en el entrenador de básquet y que siempre los equipos son complicados desde ese punto.

¿Qué encontraste en la cantera de San Isidro?

La verdad que San Isidro ha reclutado muy bien, no tiene nada que envidiarle a nadie, como pocos clubes, y uno quisiera darles más minutos a esos jugadores. Por ahí un hincha ve y dice, eh ya sacó 15 puntos de ventaja que juegue un juvenil y 15 puntos no es nada, para mí. Vergara entró en momentos importantes con Unión, con Tiro, contra Rosario, uno va a tratar de mecharlos.Quiero dejar en claro que yo estoy solo en TNA, no cordino las inferiores, pero uno ve que hay futuro, después ojalá que podamos ponerlos en el TNA que sería la cereza del postre, más tiempo digo.

Agradecimientos…

Para un entrenador de básquet tener a un equipo para entrenar todos los días ya es un privilegio, así que agradecer eso, a la gente que confió en mí, a los dirigentes. Dure lo que dure mi estadía en San Francisco nos han dado todo, así que estoy muy agradecido. A la gente decirle que venga a la cancha, no le exigimos que aliente, que vayan si son hinchas o si les gusta el básquet. Lo que muestra el equipo es el discurso que uno quiere, que batalla, que combata, que no se rinde, que Barrio Parque le saca 17 y vuelve a juego, que Tiro le saca 15 y vuelve al juego, que es un equipo que da orgullo entrenarlo. Y da placer verlo. Dejamos todo siempre y felices fiestas para todos.